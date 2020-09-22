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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Герман Греф ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке в РФ

Глава «Сбербанка» допустил дальнейшее снижение ипотечных ставок в России в случае, если ЦБ примет решение снизить ключевую ставку.В источнике
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РБК

Греф предупредил о скором завершении программы льготной ипотеки под 6,5%

РБКвчера в 05:56
ТАСС

Греф не исключил дальнейшего небольшого снижения ключевой ставки ЦБ

ТАССвчера в 05:51
РИА Новости

ЦБ может снизить ключевую ставку, считает Греф

РИА Новостивчера в 05:13
Известия

Греф предрек скорое завершение программы льготной ипотеки

Известиявчера в 05:26
Вести.Ru

Греф ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки

Вести.Ruвчера в 05:12
Московский Комсомолец

Россиян предупредили о возможном окончании льготной ипотеки

Московский Комсомолецвчера в 05:08
Lenta.ru

В Сбербанке спрогнозировали снижение ставок по ипотеке

Lenta.ruвчера в 05:42

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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В Ростовской области подтвердили подлинность письма санитарного врача

Ростов-на-Дону, 23 сентября 2020, 10:36 — REGNUM Главный государственный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв действительно обратился к властям с требованием усилить контроль за профилактикой COVID-19.
REGNUM03:36
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