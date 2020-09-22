Звезда сериалов Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром

Звезда российских сериалов 43-летний Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром. Об этом сообщили в федеральных СМИ сегодня, 23 сентября.