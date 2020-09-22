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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Герман Греф ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке в РФ

Глава «Сбербанка» допустил дальнейшее снижение ипотечных ставок в России в случае, если ЦБ примет решение снизить ключевую ставку.В источнике
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Известия

Греф предрек скорое завершение программы льготной ипотеки

Известиявчера в 05:26
ТАСС

Греф не исключил дальнейшего небольшого снижения ключевой ставки ЦБ

ТАССвчера в 05:51
Lenta.ru

В Сбербанке спрогнозировали снижение ставок по ипотеке

Lenta.ruвчера в 05:42
РБК

Греф предупредил о скором завершении программы льготной ипотеки под 6,5%

РБКвчера в 05:56
Вести.Ru

Греф ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки

Вести.Ruвчера в 05:12
Московский Комсомолец

Россиян предупредили о возможном окончании льготной ипотеки

Московский Комсомолецвчера в 05:08
РИА Новости

ЦБ может снизить ключевую ставку, считает Греф

РИА Новостивчера в 05:13

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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Дефицит бюджета Саратовской области превысил пять миллиардов рублей

В связи с кризисом, который вызван ограничительными мерами против коронавирусной инфекции, доходы областного бюджета на сегодняшний день составляют 127 миллиардов рублей, расходы – 132,5 миллиарда.
FreeNews-Volga03:08
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В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

Уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками колонии заведено после побега заключенных в Дагестане, сообщает следственное управление СК по Дагестану.
РИА Новости04:18
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