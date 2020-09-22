К ноябрю планируется производить 5-6 миллионов доз вакцины от COVID-19, в течение 9-12 месяцев получится провакцинировать большую часть населения России, именно такой уровень вакцинации позволит остановить распространение заболевания, рассказал директор НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вернуть ему одежду, которую изъяли следственные органы после его поступления в омскую больницу.
Ранее руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган заявил, что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если он не будет снимать с нее средства в течение шести месяцев.
Генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий ВДВ Вооруженных сил Российской Федерации, прибыл в Республику Беларусь для участия во втором этапе совместный белорусско-российских маневров «Славянское братство».
Государственная Дума поддержала в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается внести изменения в Налоговый кодекс в части корректировки параметров налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья.