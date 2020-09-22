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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Герман Греф ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке в РФ

Глава «Сбербанка» допустил дальнейшее снижение ипотечных ставок в России в случае, если ЦБ примет решение снизить ключевую ставку.В источнике
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РБК

Греф предупредил о скором завершении программы льготной ипотеки под 6,5%

РБК05:56
Вести.Ru

Греф ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки

Вести.Ru05:12
Lenta.ru

В Сбербанке спрогнозировали снижение ставок по ипотеке

Lenta.ru05:42
URA.Ru

Греф предсказал снижение ставок по ипотеке

URA.Ru05:41
Известия

Греф предрек скорое завершение программы льготной ипотеки

Известия05:26
ТАСС

Греф не исключил дальнейшего небольшого снижения ключевой ставки ЦБ

ТАСС05:51
РИА Новости

ЦБ может снизить ключевую ставку, считает Греф

РИА Новости05:13

Центр Гамалеи назвал условие окончания распространения коронавируса

К ноябрю планируется производить 5-6 миллионов доз вакцины от COVID-19, в течение 9-12 месяцев получится провакцинировать большую часть населения России, именно такой уровень вакцинации позволит остановить распространение заболевания, рассказал директор НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
Центр Гамалеи назвал условие окончания распространения коронавируса
РИА Новости07:25

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации
RT на русском04:38
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Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вернуть ему одежду, которую изъяли следственные органы после его поступления в омскую больницу.
Ведомости05:51
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ПФР опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

Ранее руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган заявил, что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если он не будет снимать с нее средства в течение шести месяцев.
РИА Новости06:44
2,1K

Командующий ВДВ ВС России прибыл в Белоруссию для участия в учениях

Генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий ВДВ Вооруженных сил Российской Федерации, прибыл в Республику Беларусь для участия во втором этапе совместный белорусско-российских маневров «Славянское братство».
Военное дело03:03
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Поддержан проект о корректировке НДД от добычи углеводородного сырья

Государственная Дума поддержала в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается внести изменения в Налоговый кодекс в части корректировки параметров налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья.
Дума ТВ07:08

Нарышкин заявил об активности Запада в раскручивании «дела Навального»

Главная цель раскручивания "дела Навального" для некоторых стран Запада — блокировка строительства "Северного потока — 2", заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
РИА Новости05:16
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Lil и gpK~ выступят за VP.Prodigy на OGA Dota PIT S3

Украинский киберспортсмен Илья Lil Ильюк присоединился к составу VP.Prodigy по Dota 2. Он временно заменил Альберта eine Гараева, который выступал за команду с момента ее создания.
CyberSport.ru06:00

Правительство сняло запрет на въезд в РФ для белорусов через авиапорты

Россияне тоже беспрепятственно смогут вылететь в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Корею 20 сентября правительство России разрешило въезд в страну гражданам Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Кореи.
Союзное Вече20 сентября в 09:42
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