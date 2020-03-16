Коронавирус
РБКГерман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции
Глава Сбербанка Герман Греф работает удаленно после командировки в Европу, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.
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Здоровье
ПФР дал рекомендации пожилым россиянам из-за риска заражения COVID-19
Россиянам в возрасте от 60 лет из-за высокого риска заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и возможных осложнений рекомендуется сократить поездки на общественном транспорте и реже посещать публичные места.
Политика
Власти Крыма попросили закрыть границу с Украиной
Власти Крыма попросили федеральные органы власти закрыть участок госграницы с Украиной на севере полуострова для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.
Авто
Житель Ярославля продает новую «Оку» почти без пробега
Выставленный на продажу экземпляр был выпущен в 2002 году. За него продавец просит 220 тыс. рублей.
Общество
Школы в Москве закроют с 21 марта из‑за коронавируса
Общеобразовательные и спортивные школы закроют в Москве с 21 марта по 12 апреля для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается в личном блоге мэра столицы Сергея Собянина.
Политика
Власти рассматривают возможность закрытия границ
В заявлении отмечено, что ограничения на въезд из Белоруссии вводятся из-за того, что власти этой страны не принимают рекомендации Всемирной организации здравоохранения по перекрытию границ и ситуация с вирусом там хуже, чем в России.
Здоровье
Почти 8 млн британцев могут госпитализировать из-за коронавируса
«До 80% населения, как ожидается, будут инфицированы COVID-19 в ближайшие 12 месяцев, и до 15% людей (7,9 млн человек) может потребоваться госпитализация», — говорится в попавшем в распоряжение газеты документе.
Политика
Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию
Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Об этом говорится в решении суда.
Общество
368 человек умерли от коронавируса в Италии за сутки
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Здоровье
В Минздраве прокомментировали дефицит масок в Челябинской области
В министерстве здравоохранения Челябинской области прокомментировали информацию о дефиците медицинских масках в аптеках южноуральской столицы – нехватку изделий признали, добавив, что дефицит «создан искусственно», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Шоу-бизнес
Симоньян сообщила о новой беременности
"Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", - добавила Симоньян.
Общество
В России изменится порядок оплаты больничных из-за карантина
В России изменят порядок оформления, выдачи и оплаты больничных листов находящимся на карантине из-за коронавируса, оплата будет производиться авансом до закрытия листа трудоспособности, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
Политика
В МИД Белоруссии прокомментировали закрытие границы с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на границе с Белоруссией вводится ограничение на пропуск граждан.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк поселился в клинике у больной жены
Фигурист Петр Чернышев, муж звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, поселился в клинике, чтобы ухаживать за ней.
Политика
Лукашенко: Россия вся полыхает от коронавируса
Политик констатировал, что «Россия вся полыхает от коронавируса», отмечает БелТА. При этом он назвал РФ «родной».
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Актриса Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки суперагента Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", сообщила в своем Instagram о решении изолироваться, после того как у нее было диагностировано заражение коронавирусом.
Общество
Ритейлеры одежды могут временно закрыть свои магазины в РФ
«Зара СНГ» не исключает временного закрытия своих магазинов и просит арендодателей не взимать за это время плату.
Происшествия
У московского бомжа украли 750 тысяч рублей
У московского бомжа украли 750 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Здоровье
Ученые выяснили причину быстрого распространения коронавируса в Китае
Американские врачи назвали главную причину быстрого распространения нового коронавируса SARS-CoV2 в Китае.
Общество
Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок
Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
Политика
Европа запретит въезд в Шенгенскую зону
Страны Евросоюза намерены ввести запрет на въезд в зону действия Шенгенского договора.
Общество
В России зарегистрировали еще 30 случаев заболевания коронавирусом
В России зарегистрировано еще 30 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Авто
Сфотографирован новый кроссовер Volkswagen для России
Компания Volkswagen готовит к премьере новый компактный кроссовер Volkswagen Tharu, который, станет глобальным и даже появится у российских дилеров.
Общество
Детские сады закрывают на карантин в Екатеринбурге
В Екатеринбурге детские сады закрывают на карантин из-за коронавируса. Школы переводят на дистанционное обучение.
Футбол
Мелкадзе помог «Тамбову» одержал первую победу в РПЛ в новом году
Нижний Новгород, 16 марта 2020, 21:24 — REGNUM 16 марта на стадионе «Нижний Новгород» в рамках последнего матча 22-го тура РПЛ встретились команды «Тамбов» и «Крылья Советов».
Общество
В Подмосковье запретили мероприятия с участием более 50 человек
Власти Московской области ужесточили требования к проведению массовых мероприятий из-за распространения коронавируса, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Instagram.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Музыка
Немецкий журналист уверен в победе Little Big на Евровидении
Общество
Умер сооснователь «Гражданской обороны» Константин Рябинов
Музыкант, сооснователь панк-группы "Гражданская оборона" Константин Рябинов (Кузя УО) скончался в Санкт-Петербурге, сообщил публицист Вадим Лурье.
Экономика
Белоусов заявил о двойном ударе по экономике России
Российская экономика испытывает двойной удар: на нее влияет падение цены на нефть и коронавирус.