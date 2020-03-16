Глава Сбербанка Герман Греф работает удаленно после командировки в Европу, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.

Герман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции

Здоровье ПФР дал рекомендации пожилым россиянам из-за риска заражения COVID-19 Россиянам в возрасте от 60 лет из-за высокого риска заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и возможных осложнений рекомендуется сократить поездки на общественном транспорте и реже посещать публичные места.

Политика Власти Крыма попросили закрыть границу с Украиной Власти Крыма попросили федеральные органы власти закрыть участок госграницы с Украиной на севере полуострова для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

Общество Школы в Москве закроют с 21 марта из‑за коронавируса Общеобразовательные и спортивные школы закроют в Москве с 21 марта по 12 апреля для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается в личном блоге мэра столицы Сергея Собянина.

Политика Власти рассматривают возможность закрытия границ В заявлении отмечено, что ограничения на въезд из Белоруссии вводятся из-за того, что власти этой страны не принимают рекомендации Всемирной организации здравоохранения по перекрытию границ и ситуация с вирусом там хуже, чем в России.

Здоровье Почти 8 млн британцев могут госпитализировать из-за коронавируса «До 80% населения, как ожидается, будут инфицированы COVID-19 в ближайшие 12 месяцев, и до 15% людей (7,9 млн человек) может потребоваться госпитализация», — говорится в попавшем в распоряжение газеты документе.

Здоровье В Минздраве прокомментировали дефицит масок в Челябинской области В министерстве здравоохранения Челябинской области прокомментировали информацию о дефиците медицинских масках в аптеках южноуральской столицы – нехватку изделий признали, добавив, что дефицит «создан искусственно», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Шоу-бизнес Симоньян сообщила о новой беременности "Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", - добавила Симоньян.

Общество В России изменится порядок оплаты больничных из-за карантина В России изменят порядок оформления, выдачи и оплаты больничных листов находящимся на карантине из-за коронавируса, оплата будет производиться авансом до закрытия листа трудоспособности, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

Политика В МИД Белоруссии прокомментировали закрытие границы с Россией Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на границе с Белоруссией вводится ограничение на пропуск граждан.

Шоу-бизнес Ольга Куриленко заразилась коронавирусом Актриса Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки суперагента Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", сообщила в своем Instagram о решении изолироваться, после того как у нее было диагностировано заражение коронавирусом.

Происшествия У московского бомжа украли 750 тысяч рублей У московского бомжа украли 750 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Авто Сфотографирован новый кроссовер Volkswagen для России Компания Volkswagen готовит к премьере новый компактный кроссовер Volkswagen Tharu, который, станет глобальным и даже появится у российских дилеров.