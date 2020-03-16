Коронавирус

РБКРБКГерман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции

Глава Сбербанка Герман Греф работает удаленно после командировки в Европу, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.
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Греф принял решение о самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом

News.ru09:48

Герман Греф начал работать удаленно после возвращения из Европы

URA.Ru09:48

Греф перешёл на удалённую работу с самоизоляцией

RT на русском09:44

Герман Греф перешел на удаленную работу после командировки в Европу

Ведомости09:24

Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции

Forbes09:21

Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции

Lenta.ru09:00

Герман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции

РБК08:49
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Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости вчера в 10:44
Политика

Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Известия 05:56
Политика

КС признал законными поправки к Конституции

Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
RT на русском 09:38
Здоровье

В ВОЗ назвали причины высокой смертности от коронавируса в Италии

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала причины такой статистики, пишет «Царьград».
Петербургский дневник вчера в 08:56
Шоу-бизнес

Фадеев назвал работу с Наргиз ошибкой

Ореанда-Новости вчера в 09:26
Экономика

США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Известия 04:49
Общество

Сроки досрочной сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса

Срок досрочной сдачи экзамена перенесут, передаёт сегодня, 16 марта, РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
78.ru 09:48
Общество

В Хорватии началась распродажа домов по 11 рублей

В городе Леграде (Хорватия) началась распродажа домов и земельных участков по цене одной хорватской куны (примерно 11 рублей или 0,15 доллара) в целях увеличения численности населения.
Lenta.ru 01:30
Общество

За сутки в России появилось 30 новых случаев заражения коронавирусом

Главам регионов страны, где был выявлен коронавирус, рекомендовано принять участие в деятельности рабочей группы Госсовета.
LentaChel.ru 09:45
Футбол

«Барселона» хочет купить летом четырех игроков, приоритет – Мартинес

Приоритетом является нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, пишет Sport.es.
Бомбардир.ру 08:26
Политика

Власти Крыма попросили закрыть границу с Украиной

Власти Крыма попросили федеральные органы власти закрыть участок госграницы с Украиной на севере полуострова для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:28
Энергетика

Цена на нефть Brent упала ниже $30 за баррель

По состоянию на 16.32 мск цена майских фьючерсов на Brent падает на 12,05%, до 29,77 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 10,4%, до 28,7 доллара за баррель.
РИА Новости 09:42
Хоккей

Капитан «Локомотива» Крунвалль завершил карьеру

Спорт-Экспресс 07:55
Общество

Оплата больничных на карантине по коронавирусу будет изменена

«Поручаю обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине», - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник.
Комсомольская правда 09:20
Общество

В школах Башкирии из-за коронавируса могут продлить каникулы

В школах Башкирии могут продлить весенние каникулы, которые обычно проходят с 23 по 30 марта.
UfacityNews.ru 02:07
Здоровье

В Петербурге на коронавирус проверяют 238 человек

В Клинической инфекционной больнице имени Боткина находятся 238 пациентов, которых проверяют на заражение коронавирусом.
АБН 09:09
Экономика

Минсельхоз РФ поручил регионам обеспечить запасы основных продуктов на два месяца

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России на сегодняшний день зарегистрировано 93 заболевших коронавирусом.
ФАН 09:44
Футбол

Испанский тренер умер от коронавируса в возрасте 21 года

Тренер юношеского клуба "Атлетико Портада Альта" Франсиско Гарсия умер в возрасте 21 года из-за коронавируса, сообщает Marca.
Газета.Ru 09:20
Кино

В Суздале определили лучшие мультфильмы «Суздальфеста»

Призами за лучшие анимационные фильмы для детей были награждены Марина Карпова и её работа «7 козлят», а также мультфильм «Принцесса и бандит» режиссеров Марии Сосниной и Михаила Алдашина.
Довод 06:00
Экономика

Приостановлено вхождение Saudi Aramco в капитал российского «Новомета»

В ноябре 2019 года комиссия правительства РФ по иностранным инвестициям одобрила сделку по вхождению в капитал "Новомета" группы инвесторов с участием Saudi Aramco, саудовского фонда PIF и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ): было одобрено соглашение о приобретении саудовскими компаниями 20,5% в "Новомете" за 5 миллиардов руб. и 10,2% — РФПИ за примерно 2,5 миллиарда руб.
Вести.Ru 06:35
Кино

Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой

По данным 5 канала, съемочная группа уже нашла замену Артемьевой.
Вечерний курьер 13 марта в 06:37
Общество

В Турции приостановили массовые молитвы в мечетях из-за коронавируса

Власти Турции приостановили массовые молитвы в мечетях из-за ситуации с коронавирусом, заявил глава управления по делам религии Турции (Diyanet) Али Эрбаш в понедельник.
РИА Новости 09:07
Политика

Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию

Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Московский Комсомолец 02:25
Экономика

Путин обсудил с главой ВТБ переход «на цифру»

Банк принял амбициозную программу "600 дней" - полный переход на новую цифровую основу для удобства клиентов.
Российская газета 08:23
Шоу-бизнес

Симоньян сообщила о новой беременности

"Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", - добавила Симоньян.
Газета.Ru 03:43
Общество

В России запустят сайт с оперативной информацией о коронавирусе

Правительство запустит сайт, на котором будут публиковаться оперативные данные о ситуации с коронавирусом в России.
РБК 09:21
Общество

Испанский медик назвал защищающие от коронавируса продукты

Средиземноморская диета поможет организму дать отпор коронавирусной инфекции.
Известия 06:50
Шоу-бизнес

Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик

Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
RuNews24.ru вчера в 10:46
Здоровье

Опасные при коронавирусе препараты назвали в Минздраве Франции

В социальных сетях министр здравоохранения Франции Оливье Веран рассказал о неких рекомендациях по лечению COVID-19.
RuNews24.ru вчера в 02:14
Происшествия

Убившего 19 инвалидов японца приговорили к смертной казни

Японца Сатоси Уэмацу, зарезавшего 19 постояльцев в учреждении для людей с ограниченными умственными возможностями в городе Сагамихара в Японии, приговорили к смертной казни.
Lenta.ru 08:57
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Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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