Глава Сбербанка Герман Греф работает удаленно после командировки в Европу, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.

Герман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции

Происшествия В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.

Политика Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.

Политика КС признал законными поправки к Конституции Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.

Экономика США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.

Общество В Хорватии началась распродажа домов по 11 рублей В городе Леграде (Хорватия) началась распродажа домов и земельных участков по цене одной хорватской куны (примерно 11 рублей или 0,15 доллара) в целях увеличения численности населения.

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Кино В Суздале определили лучшие мультфильмы «Суздальфеста» Призами за лучшие анимационные фильмы для детей были награждены Марина Карпова и её работа «7 козлят», а также мультфильм «Принцесса и бандит» режиссеров Марии Сосниной и Михаила Алдашина.

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Политика Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.

Шоу-бизнес Симоньян сообщила о новой беременности "Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", - добавила Симоньян.