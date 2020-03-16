Коронавирус
РБКГерман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции
Глава Сбербанка Герман Греф работает удаленно после командировки в Европу, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.
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Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Политика
Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Политика
КС признал законными поправки к Конституции
Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
Здоровье
В ВОЗ назвали причины высокой смертности от коронавируса в Италии
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала причины такой статистики, пишет «Царьград».
Шоу-бизнес
Фадеев назвал работу с Наргиз ошибкой
Экономика
США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Общество
Сроки досрочной сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса
Срок досрочной сдачи экзамена перенесут, передаёт сегодня, 16 марта, РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
Общество
В Хорватии началась распродажа домов по 11 рублей
В городе Леграде (Хорватия) началась распродажа домов и земельных участков по цене одной хорватской куны (примерно 11 рублей или 0,15 доллара) в целях увеличения численности населения.
Общество
За сутки в России появилось 30 новых случаев заражения коронавирусом
Главам регионов страны, где был выявлен коронавирус, рекомендовано принять участие в деятельности рабочей группы Госсовета.
Футбол
«Барселона» хочет купить летом четырех игроков, приоритет – Мартинес
Приоритетом является нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, пишет Sport.es.
Политика
Власти Крыма попросили закрыть границу с Украиной
Власти Крыма попросили федеральные органы власти закрыть участок госграницы с Украиной на севере полуострова для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.
Энергетика
Цена на нефть Brent упала ниже $30 за баррель
По состоянию на 16.32 мск цена майских фьючерсов на Brent падает на 12,05%, до 29,77 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 10,4%, до 28,7 доллара за баррель.
Хоккей
Капитан «Локомотива» Крунвалль завершил карьеру
Общество
Оплата больничных на карантине по коронавирусу будет изменена
«Поручаю обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине», - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник.
Общество
В школах Башкирии из-за коронавируса могут продлить каникулы
В школах Башкирии могут продлить весенние каникулы, которые обычно проходят с 23 по 30 марта.
Здоровье
В Петербурге на коронавирус проверяют 238 человек
В Клинической инфекционной больнице имени Боткина находятся 238 пациентов, которых проверяют на заражение коронавирусом.
Экономика
Минсельхоз РФ поручил регионам обеспечить запасы основных продуктов на два месяца
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России на сегодняшний день зарегистрировано 93 заболевших коронавирусом.
Футбол
Испанский тренер умер от коронавируса в возрасте 21 года
Тренер юношеского клуба "Атлетико Портада Альта" Франсиско Гарсия умер в возрасте 21 года из-за коронавируса, сообщает Marca.
Кино
В Суздале определили лучшие мультфильмы «Суздальфеста»
Призами за лучшие анимационные фильмы для детей были награждены Марина Карпова и её работа «7 козлят», а также мультфильм «Принцесса и бандит» режиссеров Марии Сосниной и Михаила Алдашина.
Экономика
Приостановлено вхождение Saudi Aramco в капитал российского «Новомета»
В ноябре 2019 года комиссия правительства РФ по иностранным инвестициям одобрила сделку по вхождению в капитал "Новомета" группы инвесторов с участием Saudi Aramco, саудовского фонда PIF и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ): было одобрено соглашение о приобретении саудовскими компаниями 20,5% в "Новомете" за 5 миллиардов руб. и 10,2% — РФПИ за примерно 2,5 миллиарда руб.
Кино
Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой
По данным 5 канала, съемочная группа уже нашла замену Артемьевой.
Общество
В Турции приостановили массовые молитвы в мечетях из-за коронавируса
Власти Турции приостановили массовые молитвы в мечетях из-за ситуации с коронавирусом, заявил глава управления по делам религии Турции (Diyanet) Али Эрбаш в понедельник.
Политика
Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию
Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Экономика
Путин обсудил с главой ВТБ переход «на цифру»
Банк принял амбициозную программу "600 дней" - полный переход на новую цифровую основу для удобства клиентов.
Шоу-бизнес
Симоньян сообщила о новой беременности
"Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", - добавила Симоньян.
Общество
В России запустят сайт с оперативной информацией о коронавирусе
Правительство запустит сайт, на котором будут публиковаться оперативные данные о ситуации с коронавирусом в России.
Общество
Испанский медик назвал защищающие от коронавируса продукты
Средиземноморская диета поможет организму дать отпор коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик
Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
Здоровье
Опасные при коронавирусе препараты назвали в Минздраве Франции
В социальных сетях министр здравоохранения Франции Оливье Веран рассказал о неких рекомендациях по лечению COVID-19.
Происшествия
Убившего 19 инвалидов японца приговорили к смертной казни
Японца Сатоси Уэмацу, зарезавшего 19 постояльцев в учреждении для людей с ограниченными умственными возможностями в городе Сагамихара в Японии, приговорили к смертной казни.