Глава Сбербанка Герман Греф работает удаленно после командировки в Европу, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.

Герман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции

Происшествия В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.

Политика Россия закрыла границу с Белоруссией Россия закрыла границу с Белоруссией для перемещения людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Экономика Кудрин назвал снижение ставки ФРС США сигналом для мировой экономики Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал сигналом для всего мира снижение почти до нуля (0,25%) базовой ставки Федеральная резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка страны.

Общество В школах Подмосковья с 23 марта введут трёхнедельные каникулы В школах Московской области с 23 марта будут объявлены каникулы сроком на три недели в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Технологии В WhatsApp появилась функция удаления сообщений В популярном мессенджере WhatsApp появилась возможность настроить автоматическое удаление сообщений в любых беседах.

Общество Финляндия вводит чрезвычайное положение "Правительство приняло решение о введении чрезвычайного положения", - сказала Марин в понедельник на пресс-конференции.

Политика Власти рассматривают возможность закрытия границ Как отмечает газета Financial Times, господин Макрон активно критиковал решения национальных властей о закрытии границ и требовал общеевропейского ответа.

Общество Зеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов.

Политика Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.

Шоу-бизнес Симоньян сообщила о новой беременности "Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", - добавила Симоньян.