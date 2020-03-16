Коронавирус
РБКГерман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции
Глава Сбербанка Герман Греф работает удаленно после командировки в Европу, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.
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Политика
Правительство собирается запретить въезд иностранцам в Россию
Правительство сообщило, что подготовлен проект распоряжения о временном запрете на въезд иностранным гражданам в Россию.
Армия и оружие
Украина заявила о провокации в Черном море
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Политика
Россия закрыла границу с Белоруссией
Россия закрыла границу с Белоруссией для перемещения людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Общество
Все три случая коронавируса в Самарской области выявили в Тольятти
Как ранее писал sgpress.ru, в Самарской области зарегистрировали три случая коронавирусной инфекции.
Экономика
Кудрин назвал снижение ставки ФРС США сигналом для мировой экономики
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал сигналом для всего мира снижение почти до нуля (0,25%) базовой ставки Федеральная резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка страны.
Общество
В школах Подмосковья с 23 марта введут трёхнедельные каникулы
В школах Московской области с 23 марта будут объявлены каникулы сроком на три недели в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Кремль не увидел повода для введения в России режима ЧС из-за вируса
15 марта Telegram-канал «Свои да наши» сообщил, что президент Владимир Путин подписал указ о введении в России режима ЧС с открытой датой.
Общество
Зеленский предложил закрыть на Украине метро, ТРЦ и рестораны
Правительству Украины следует закрыть по всей стране метрополитены, торгово-развлекательные центры и рестораны в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Технологии
В WhatsApp появилась функция удаления сообщений
В популярном мессенджере WhatsApp появилась возможность настроить автоматическое удаление сообщений в любых беседах.
Общество
Путин присвоил Ротенбергу звание Героя Труда
Экономика
Курс валют в начале недели: чем удивят доллар и евро
Украинская гривна долгое время сохраняла стабильность в своем обменном курсе, но все же на протяжении прошедшей недели немного теряла в цене.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк поселился в клинике у больной жены
Фигурист Петр Чернышев, муж звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, поселился в клинике, чтобы ухаживать за ней.
Общество
Финляндия вводит чрезвычайное положение
"Правительство приняло решение о введении чрезвычайного положения", - сказала Марин в понедельник на пресс-конференции.
Футбол
Бундеслига приостановлена до 2 апреля
Как сообщается на сайте лиги, пауза продлится до 2 апреля.
Общество
В Москве запретили проводить мероприятия с участием более 50 человек
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на проведение любых массовых мероприятий на улице до 10 апреля.
Политика
Власти рассматривают возможность закрытия границ
Как отмечает газета Financial Times, господин Макрон активно критиковал решения национальных властей о закрытии границ и требовал общеевропейского ответа.
Финансы
На открытии торгов курсы доллара и евро потеряли больше рубля
В воскресенье, 15 марта, стало известно о том, что на открытии торгов курсы доллара и евро потеряли больше рубля.
Здоровье
Минздрав Франции назвал опасные при коронавирусе лекарства
Министр здравоохранения Франции Оливье Варан назвал препараты, которые нельзя принимать при коронавирусе.
Экономика
Минсельхоз поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев поручил региональным органам управления агропромышленного комплекса (АПК) обеспечить запас продовольствия на два месяца.
Музыка
В России появится платформа для онлайн-концертов
Российское агентство Doing Great Agency запустит сервис для просмотра концертов онлайн.
Общество
Зеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине
Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов.
Политика
Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию
Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Общество
Умер один из основателей «Гражданской обороны» Константин Рябинов
В Санкт-Петербурге умер один из основателей «Гражданской обороны» Константин Рябинов.
Шоу-бизнес
Симоньян сообщила о новой беременности
"Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", - добавила Симоньян.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»
Продюсер Максим Фадеев считает работу с певицей Наргиз Закировой своей самой большой ошибкой в профессиональной карьере.
Происшествия
Неизвестные сообщили о трех «заминированных» самолетах из Москвы
Неизвестные сообщили о "минировании" самолетов, вылетевших из Москвы в Пермь, Уфу и Тюмень, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Футбол
Испанский футбольный тренер скончался от коронавируса
Тренер любительского футбольного клуба Атлетико Портада Альта из Испании умер от коронавируса в возрасте 21 года.
Общество
Правительство объявило о новых мерах по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о новых мерах для борьбы с распространением коронавируса.