Коронавирус

РБКРБКГерман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции

Глава Сбербанка Герман Греф работает удаленно после командировки в Европу, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.
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Греф самоизолировался и перешёл на удалённую работу

Национальная служба новостей11:11

Герман Греф начал работать удаленно после возвращения из Европы

URA.Ru09:48

Герман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции

РБК08:49

Герман Греф перешел на удаленную работу после командировки в Европу

Ведомости09:24

Греф перешел на удаленную работу из-за ситуации с коронавирусом

ТАСС09:12

Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции

Lenta.ru09:00

Греф перешёл на удалённую работу с самоизоляцией

RT на русском09:44
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Правительство сообщило, что подготовлен проект распоряжения о временном запрете на въезд иностранным гражданам в Россию.
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В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
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Россия закрыла границу с Белоруссией

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Все три случая коронавируса в Самарской области выявили в Тольятти

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Кудрин назвал снижение ставки ФРС США сигналом для мировой экономики

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал сигналом для всего мира снижение почти до нуля (0,25%) базовой ставки Федеральная резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка страны.
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В школах Подмосковья с 23 марта введут трёхнедельные каникулы

В школах Московской области с 23 марта будут объявлены каникулы сроком на три недели в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Кремль не увидел повода для введения в России режима ЧС из-за вируса

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Правительству Украины следует закрыть по всей стране метрополитены, торгово-развлекательные центры и рестораны в рамках борьбы с распространением коронавируса.
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В WhatsApp появилась функция удаления сообщений

В популярном мессенджере WhatsApp появилась возможность настроить автоматическое удаление сообщений в любых беседах.
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Путин присвоил Ротенбергу звание Героя Труда

RT на русском 12:47
Экономика

Курс валют в начале недели: чем удивят доллар и евро

Украинская гривна долгое время сохраняла стабильность в своем обменном курсе, но все же на протяжении прошедшей недели немного теряла в цене.
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Муж Заворотнюк поселился в клинике у больной жены

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"Правительство приняло решение о введении чрезвычайного положения", - сказала Марин в понедельник на пресс-конференции.
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Бундеслига приостановлена до 2 апреля

Как сообщается на сайте лиги, пауза продлится до 2 апреля.
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Общество

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Мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на проведение любых массовых мероприятий на улице до 10 апреля.
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Власти рассматривают возможность закрытия границ

Как отмечает газета Financial Times, господин Макрон активно критиковал решения национальных властей о закрытии границ и требовал общеевропейского ответа.
Коммерсантъ 12:11
Финансы

На открытии торгов курсы доллара и евро потеряли больше рубля

В воскресенье, 15 марта, стало известно о том, что на открытии торгов курсы доллара и евро потеряли больше рубля.
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Минздрав Франции назвал опасные при коронавирусе лекарства

Министр здравоохранения Франции Оливье Варан назвал препараты, которые нельзя принимать при коронавирусе.
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Минсельхоз поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев поручил региональным органам управления агропромышленного комплекса (АПК) обеспечить запас продовольствия на два месяца.
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В России появится платформа для онлайн-концертов

Российское агентство Doing Great Agency запустит сервис для просмотра концертов онлайн.
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Общество

Зеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине

Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов.
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Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию

Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
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Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

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Умер один из основателей «Гражданской обороны» Константин Рябинов

В Санкт-Петербурге умер один из основателей «Гражданской обороны» Константин Рябинов.
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"Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", - добавила Симоньян.
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Тренер любительского футбольного клуба Атлетико Портада Альта из Испании умер от коронавируса в возрасте 21 года.
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Правительство объявило о новых мерах по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о новых мерах для борьбы с распространением коронавируса.
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