Коронавирус

РБКРБКГерман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции

Глава Сбербанка Герман Греф работает удаленно после командировки в Европу, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.
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Греф самоизолировался и перешёл на удалённую работу

Национальная служба новостей11:11

Герман Греф начал работать удаленно после возвращения из Европы

URA.Ru09:48

Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции

Lenta.ru09:00

Герман Греф перешел на удаленную работу после командировки в Европу

Ведомости09:24

Греф перешел на удаленную работу из-за ситуации с коронавирусом

ТАСС09:12

Греф перешёл на удалённую работу с самоизоляцией

RT на русском09:44

Герман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции

РБК08:49
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 11:30, Ашберн
Политика

Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию

Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Московский Комсомолец 02:25
Общество

Все школы в Москве закроют с 21 марта из-за коронавируса

С 21 марта и вплоть до 12 апреля все общеобразовательные школы, спортшколы и учреждения дополнительного образования будут закрыты.
РБК 10:20
Космос

В России появится новый космический корабль

В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Газета.Ru вчера в 01:10
Общество

В России запускают специальный сайт о борьбе с коронавирусом

Вся информация о работе комиссии будет сосредоточена на едином портале стопкоронавирус.рф.
BFM.ru 10:17
Шоу-бизнес

Джиган опубликовал трогательное видео воссоединения с семьей

Рэп-исполнитель Джиган опубликовал трогательное видео, на котором запечатлена прогулка рэпера с его недавно родившимся сыном Давидом.
Слово и Дело 10:05
Шоу-бизнес

«Девушка Бонда» Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Актриса, известная по ролям в фильмах «Хитмен», «Макс Пэйн» и «Квант милосердия», Ольга Куриленко в личном микроблоге рассказала поклонникам о заражении вирусом нового типа.
StarHit.ru вчера в 18:00
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости вчера в 10:44
Финансы

Торги в США остановлены после падения индексов более чем на 7%

Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average упал на 9,71%, до 20 935,16 пункта, по состоянию на 16:32 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 09:34
Политика

Путин может отложить голосование по поправкам в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин планирует выступить с обращением к нации, в котором может объявить о переносе всенародного дня голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса.
News.ru 09:32
Общество

Въезд в Шенгенскую зону запретят

Власти Евросоюза планируют запретить въезд в Шенгенскую зону из-за ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 10:49
Происшествия

Архангельского каннибала приговорили к пожизненному заключению

Архангельский областной суд приговорил к пожизненному заключению жителя Архангельска, обвиняемого в убийстве трех человек с целью каннибализма.
ТАСС 09:12
Здоровье

Почти 8 млн британцев могут госпитализировать из-за коронавируса

«До 80% населения, как ожидается, будут инфицированы COVID-19 в ближайшие 12 месяцев, и до 15% людей (7,9 млн человек) может потребоваться госпитализация», — говорится в попавшем в распоряжение газеты документе.
ФАН вчера в 20:07
Здоровье

Минздрав Франции назвал опасные при коронавирусе лекарства

Министр здравоохранения Франции Оливье Варан назвал препараты, которые нельзя принимать при коронавирусе.
ФАН вчера в 03:39
Общество

Франция оштрафовала Apple на 1,1 млрд евро

Власти Франции оштрафовали американскую Apple на 1,1 млрд евро за нарушение требований антимонопольного законодательства торговой сетью компании.
Интерфакс 06:11
Общество

Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Evo-rus.com 07:10
Биатлон

Владимир Драчев — в эфире «Матч ТВ»: «На ЧМ Логинов сделал то, чего не ожидали другие страны»

Первые три этапа прошли замечательно. Мы были на 2-3 местах в командных зачетах. У нас были и Логинов, и Елисеев, и Миронова.
Матч ТВ 10:49
Армия и оружие

США прекратили переброску военных в Европу из-за коронавируса

Минобороны США остановило переброску военных в Европу на учения Defender Europe из-за пандемии коронавируса, сообщает Европейское командование США.
РИА Новости 11:20
Политика

Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Известия 05:56
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Высокая смертность от коронавируса в Италии обусловлена большим числом пожилых людей и низкой информированностью о симптомах заболевания.
РИА Новости вчера в 06:03
Футбол

Испанский тренер умер от коронавируса в возрасте 21 года

Тренер юношеского клуба "Атлетико Портада Альта" Франсиско Гарсия умер в возрасте 21 года из-за коронавируса, сообщает Marca.
Газета.Ru 09:20
Общество

Киев закрыли на карантин из-за коронавируса

В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 07:25
Общество

В России зарегистрировали еще 30 случаев заболевания коронавирусом

В России зарегистрировано еще 30 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Новый Калининград.Ru 08:55
Наука

Химики отличили выдержанный коньяк от молодого

Французские химики определили отличительные черты аромата выдержанного коньяка 1982 года от более молодого напитка 2011 года.
N+1 14 марта в 12:16
Экономика

Банки начали повышать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
РИА Новости 14 марта в 08:51
Шоу-бизнес

Волочкова ответила на критику вечеринки с сухим льдом с ее участием

Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на критику вечеринки с сухим льдом, в которой она приняла участие.
Газета.Ru вчера в 10:15
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 01:57
Происшествия

В Каменске-Уральском вынесен приговор четырём полицейским

REGNUM 04:20
Происшествия

У вернувшейся из Германии кировчанки подтвердили коронавирус

У жительницы Кирова, которая ранее вернулась из Германии с признаками острой респираторной вирусной инфекции, подтвердили коронавирус.
Российская газета 09:21
Экономика

ФРС США снизила ключевую ставку практически до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет в стране функции Центробанка, снизила ключевую ставку почти до нуля.
News.ru вчера в 17:34
Общество

Путин присвоил Ротенбергу звание Героя труда за Крымский мост

Газета.Ru 11:13
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Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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