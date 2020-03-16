Глава Сбербанка Герман Греф работает удаленно после командировки в Европу, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.

Герман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции

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