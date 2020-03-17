Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.

с чего всё началось

Согласно модели, разработанной сотрудниками кредитной организации, стоимость баррели нефти может опуститься до отметки $20, в результате чего рубль обрушится по отношению к американской валюте до 100 руб за доллар, пишут «Ведомости».

Герман Греф рассказал о долларе по 100 рублей

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