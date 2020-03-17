Коронавирус

Суть событийСуть событийГерман Греф рассказал о долларе по 100 рублей

Согласно модели, разработанной сотрудниками кредитной организации, стоимость баррели нефти может опуститься до отметки $20, в результате чего рубль обрушится по отношению к американской валюте до 100 руб за доллар, пишут «Ведомости».
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с чего всё началось

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Ведомости17 марта в 10:36

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Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Ведомости17 марта в 10:36

«Главное, чтобы производство товаров не встало». Что для России будет означать доллар по 100

Фонтанка.Ру18 марта в 13:01

Греф рассказал о «самом жестком сценарии» кризиса в России

РИА Новости17 марта в 20:01

Сбербанк допустил сценарий, при котором доллар будет стоить 100 рублей

URA.Ru17 марта в 11:54

«Сильнейший удар»: аналитик считает реальным худший сценарий для экономики

News.ruвчера в 05:47

Греф не увидел серьезных последствий для Сбербанка из-за коронавируса

Известия17 марта в 09:06

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

РБК17 марта в 08:51
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 18:16, Ашберн
Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
Общество

Россия испытывает шесть противокоронавирусных вакцин

Российские разработчики тестируют шесть вакцин от коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 09:04
Технологии

В России изобрели дистанционный термометр для смартфона

Российские эксперты научились измерять температуру тела на расстоянии до 50 метров с помощью смартфона.
Русская Планета вчера в 18:46
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 16:03
Общество

На Украине число заразившихся коронавирусом возросло до 39

Число зараженных коронавирусом на Украине выросло с 29 до 39, десять новых случаев выявлены в Черновицкой области, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава.
РИА Новости 16:27
Наука

Риск заражения коронавирусом зависит от группы крови

Китайские ученые выяснили, что риск "подцепить" коронавирус зависит не только от наличия хронических заболеваний и возраста, а также от группы крови.
АТВмедиа вчера в 01:30
Происшествия

В общежитии Московского университета пищевых производств возник пожар

РИА Новости 16:24
Армия и оружие

В США показали симуляцию уничтожения комплексов С-400 и «Тополь-М»

Поставщик оружия для Минобороны США — компания Lockheed Martin Corp — выпустил ролик-симуляцию уничтожения российских боевых систем С-400 и «Тополь-М», пишет Defence Blog.
Rambler News Service вчера в 05:00
Музыка

Участники Евровидения выступят в 2021 году с новыми песнями

Организаторы "Евровидения" приняли решение, что участники должны будут выступить с новыми песнями в следующем году, сообщается пресс-служба смотра.
РИА Новости 16:34
Общество

Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
РИА Новости 09:07
Общество

«Победа» вывезла всех своих пассажиров из Черногории в Россию

Российская авиакомпания-лоукостер «Победа» сообщила, что все пассажиры-россияне, которых она ранее перевезла в Черногорию, возвращены обратно на родину.
Инфо24 12:51
Игры

В Steam с 20 марта бесплатно раздают Tomb Raider и ещё 4 игры

С 20 марта компания Valve в сервисе цифровой дистрибуции Steam бесплатно раздает две игры серии Tomb Raider.
МонаВиста 14:11
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Здоровье

ВОЗ рекомендовала отказаться от алкоголя и сигарет из-за коронавируса

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что в настоящее время от вируса страдают все: пожилые в возрасте от 65 лет, а также молодежь, люди в возрасте до 50 лет.
РИА Новости 13:56
Экономика

Потери корпораций США из-за пандемии могут достичь $4 трлн

Потери американских корпораций в результате пандемии могут достичь $4 трлн, а в глобальном масштабе потери могут составить $12 трлн.
ТАСС 15:57
Футбол

«Барселона» может попросить игроков согласиться на понижение зарплат

По информации AS, каталонский клуб может попросить игроков пойти на понижение окладов в связи с финансовыми трудностями, возникшими из-за пандемии коронавируса.
Бомбардир.ру 06:47
Общество

Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за вируса

Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
РБК вчера в 10:33
Музыка

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru 18 марта в 12:56
Общество

Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 16:52
Футбол

Глеб рассказал об отношении к Месси в «Барселоне»

Газета.Ru 17:05
Единоборства

Александр Емельяненко рассказал о нокаутах Кадырова

Скандально известный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о большой роли президента Чечни Рамзана Кадырова в своей подготовке к следующему бою.
ProstoProSport вчера в 15:40
Финансы

Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Российская газета 09:12
Общество

Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
РИА Новости 12:18
Происшествия

В Израиле зафиксировали первую смерть от коронавируса

Первым умершим от коронавируса в Израиле стал 88-летний мужчина, сообщило министерство здравоохранения страны.
РИА Новости 16:16
Экономика

Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев назвал ситуацию в экономике "совершенным штормом".
Деловое.ТВ 05:25
Экономика

Сбербанк в начале апреля запустит систему быстрых платежей

Сбербанк в настоящее время ведёт подключение к системе быстрых платежей (СБП), она будет доступна в начале апреля.
RT на русском 18 марта в 05:24
Автоспорт

«Формула-1» организует виртуальные Гран-при c реальными пилотами

Первой гонкой станет Гран-при Бахрейна, его проведут 22 марта. Пилотам предстоит проехать 28 кругов, это половина дистанции.
РБК 11:42
Армия и оружие

Представитель ЛНР: Украина привлекает в Донбасс наемников-исламистов

«В связи с низкой укомплектованностью подразделений ВСУ и неудовлетворительным уровнем боевой подготовки личного состава украинское руководство продолжает привлекать в зону карательной операции в Донбассе наемников из стран Ближнего Востока», — отметил он.
Красная весна 09:02
Экономика

Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть

На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют.
Lenta.ru 04:21
Шоу-бизнес

Собчак назвала Богомолова своим «первым мужчиной»

Uznayvse.ru 11:32
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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