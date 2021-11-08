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Герман Греф: ужесточение монетарной политики может привести к кризису в ряде стран

Глава Сбербанка Герман Греф оценил риск начала нового мирового кризиса.
Lenta.ru
Многие эксперты и финансовые регуляторы начинают говорить о рисках глобального экономического кризиса.
РИА Новости
По данным Института международных финансов, объем мирового долга в прошлом квартале достиг исторического максимума в 296 триллионов долларов.
РИА Новости
Пока ведущие финансовые регуляторы не перешли к повышению процентных ставок.
РИА Новости

Подробнее о событии

Герман Греф: ужесточение монетарной политики может привести к кризису в ряде стран
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