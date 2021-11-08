Ошибочное сокращение срока действия QR-кодов о вакцинации от коронавируса, которое произошло в понедельник, 8 ноября, связано с внедрением новой формы сертификатов о профилактических прививках на портале госуслуг.
После ухода Владимира Путина с поста президента России в стране начнется хаос и новые 90-е, предрек бывший кремлевский спичрайтер, работавший в департаменте по подготовке публичных выступлений премьер-министра РФ, политтехнолог Аббас Галлямов.
Таганрогский городской суд приговорил инженера Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г. М. Бериева Владислава Шульгу, обвиняемого в отравлении таллием сотрудников предприятия, к восьми годам лишения свободы, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.