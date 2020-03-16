В начале марта Греф ездил в несколько стран Европы в рамках командировки. Теперь глава Сбербанка будет находиться на двухнедельной самоизоляции, при этом он продолжит работать в дистанционной форме, сообщили изданию в пресс-службе Сбербанка.

Герман Греф в режиме самоизоляции перешел на удаленную работу

Гаджеты В базе данных EЭК появилось упоминание о новом iPad С другой стороны, Apple традиционно представляет некоторые продукты именно в марте, что даёт надежду на то, что новый iPad может поступить в продажу в ближайшее время, как и новые MacBook Air и MacBook Pro, которые должны получить новые клавиатуры ножничного типа.

Шоу-бизнес 65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало 65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало Гоген Солнцев признался, что в таком состоянии его супруга находится последние два дня.

Общество Зеленский требует закрыть метро и запретить поездки по Украине Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство страны временно закрыт метро, а также запретить междугороднее железнодорожное, авиасообщение и автобусные перевозки из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Финансы Bloomberg: рубль может ослабеть к доллару еще на 30% Курс рубля к доллару может снизиться на 30% из-за возможных падений стоимости акций, отмечает аналитик Bloomberg на основании прогнозов по индексу S & P 500.

Экономика Евросоюз следит за влиянием коронавируса на экономику Еврогруппа будет внимательно следить за ситуацией с влиянием нового коронавируса на экономику Евросоюза, готова быстро действовать при необходимости, заявил глава Еврогруппы Марио Сентено на пресс-конференции, которая прошла в видеоформате из-за распространения COVID-19.

Политика Макрон объявил о закрытии границ Евросоюза Границы Шенгенской зоны закроют с 17 марта на 30 дней из-за распространения коронавируса. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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Экономика Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.

Шоу-бизнес Лобода показала фото обнаженной 74-летней Хелен Миррен Исполнительница активно ведет социальные сети, делиться с фанатами результатами своих трудов, творческими успехами, а также личными фото и видео с семьей.

Общество В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели.

Наука Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.

Общество Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.

Политика КС признал законными поправки к Конституции Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.

Политика Путин проведет совещание с кабмином по развитию рынка жилья Поручения президента 30 января президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета по развитию местного самоуправления, по итогам которого утвердил целый ряд поручений, направленных на развития рынка жилья в России.

Общество Киев закрыли на карантин из-за коронавируса В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.