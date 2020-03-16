Коронавирус
Live24Герман Греф в режиме самоизоляции перешел на удаленную работу
В начале марта Греф ездил в несколько стран Европы в рамках командировки. Теперь глава Сбербанка будет находиться на двухнедельной самоизоляции, при этом он продолжит работать в дистанционной форме, сообщили изданию в пресс-службе Сбербанка.
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Гаджеты
В базе данных EЭК появилось упоминание о новом iPad
С другой стороны, Apple традиционно представляет некоторые продукты именно в марте, что даёт надежду на то, что новый iPad может поступить в продажу в ближайшее время, как и новые MacBook Air и MacBook Pro, которые должны получить новые клавиатуры ножничного типа.
Общество
В России число заразившихся коронавирусом приблизилось к 100
Число заразившихся коронавирусом в России приблизилось к 100.
Политика
Кремль ответил на слова Лукашенко после закрытия границы Россией
В Погранкомитете Белоруссии заявили, что пока решения о закрытии границы с Россией Минском не принималось.
Шоу-бизнес
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало Гоген Солнцев признался, что в таком состоянии его супруга находится последние два дня.
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным для просмотра на карантине
Фильм "Заражение" стал самой популярной лентой по онлайн-просмотрам у сидящих на карантине.
Авто
Renault повысил цены на автомобили в России
Компания Renault повысила цены на свои модели в России, прибавка составила в среднем 1,14%.
Общество
Зеленский требует закрыть метро и запретить поездки по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство страны временно закрыт метро, а также запретить междугороднее железнодорожное, авиасообщение и автобусные перевозки из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Финансы
Bloomberg: рубль может ослабеть к доллару еще на 30%
Курс рубля к доллару может снизиться на 30% из-за возможных падений стоимости акций, отмечает аналитик Bloomberg на основании прогнозов по индексу S & P 500.
Хоккей
«Сибирь» планирует играть матчи плей-офф КХЛ с «Барысом» в Нур-Султане
Пресс-служба "Сибири" сообщила, что клуб примет участие в матчах 1/2 финала восточной конференции КХЛ с "Барысом".
Экономика
Евросоюз следит за влиянием коронавируса на экономику
Еврогруппа будет внимательно следить за ситуацией с влиянием нового коронавируса на экономику Евросоюза, готова быстро действовать при необходимости, заявил глава Еврогруппы Марио Сентено на пресс-конференции, которая прошла в видеоформате из-за распространения COVID-19.
Политика
Макрон объявил о закрытии границ Евросоюза
Границы Шенгенской зоны закроют с 17 марта на 30 дней из-за распространения коронавируса. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Политика
Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев
Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
Экономика
Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет
Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Шоу-бизнес
Лобода показала фото обнаженной 74-летней Хелен Миррен
Исполнительница активно ведет социальные сети, делиться с фанатами результатами своих трудов, творческими успехами, а также личными фото и видео с семьей.
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек
Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели.
Транспорт
РЖД с 17 марта приостанавливает сообщение с Казахстаном
Ранее РЖД сообщили о временном ограничении сообщения с Францией, Германией, Чехией, Молдавией, Польшей, Монголией, Украиной, с 17 марта приостановят движение поездов в Латвию.
Шоу-бизнес
Квартира Юлии Началовой официально перешла к ее дочери Вере Алдониной
После длительных судебных разбирательств было принято решение, что объект недвижимости перешел во владение к дочери покойной артистки Вере Алдониной.
Экономика
Индексы США упали более чем на 10%
Фондовые индексы США в ходе торгов 16 марта показывают снижение на более чем 10%, сообщает "Интерфакс".
Наука
Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм
Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.
Здоровье
Европа стала главным очагом коронавируса. Сценарии развития пандемии
Что происходит в Европе сейчас На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала Европу главным очагом распространения коронавируса.
Экономика
Турагентства просят признать распространение коронавируса форс-мажором
Российские турагентства просят правительство признать распространение коронавируса форс-мажорным обстоятельством, передает ОТР сообщение ассоциация туроператоров.
Общество
Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.
Игры
Демо Resident Evil 3 Remake выйдет на днях
Политика
КС признал законными поправки к Конституции
Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
Политика
Путин проведет совещание с кабмином по развитию рынка жилья
Поручения президента 30 января президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета по развитию местного самоуправления, по итогам которого утвердил целый ряд поручений, направленных на развития рынка жилья в России.
Политика
Трамп заявил о продлении пандемии коронавируса в США до августа
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, закончится в его стране в июле-августе.
Общество
Киев закрыли на карантин из-за коронавируса
В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Вице-губернатор Петербурга лег в больницу из-за риска коронавируса
Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов лег в инфекционную больницу имени Боткина после посещения стран Евросоюза во время отпуска.
Общество
Онлайн-кинотеатры открыли доступ
Сервисы надеются на приток новых пользователей Большинство крупных российских онлайн-кинотеатров объявили об акциях, приуроченных к карантину в связи с распространением коронавируса.
Общество
Лукашенко посоветовал бороться с коронавирусом водкой и сауной
Президент пожелал им здоровья и успехов, а также посоветовал сходить в сауну.