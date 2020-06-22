Общество

Lenta.ruLenta.ruГермания 22 июня отправила в Россию сотни тонн ядерных отходов

По оценкам экологической общественной организации, в Россию с начала 2020 года было доставлено свыше трех тысяч тонн ядерных отходов. Так, последний груз с 600 тоннами отходов прибыл из Германии 15 июня.
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В Россию из Германии прибудет 600 тонн ядерных отходов

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У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
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Власти Нидерландов согласились расследовать причины, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины.
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев может в очередной раз возглавить клуб.
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Путин назвал главное условие принятия поправок в Конституцию

Поправки в Конституцию РФ вступят в силу, только если граждане их поддержат.
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Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
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Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
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Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
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