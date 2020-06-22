Общество

Lenta.ruLenta.ruГермания 22 июня отправила в Россию сотни тонн ядерных отходов

По оценкам экологической общественной организации, в Россию с начала 2020 года было доставлено свыше трех тысяч тонн ядерных отходов. Так, последний груз с 600 тоннами отходов прибыл из Германии 15 июня.
Читать в источнике
Комментировать425

Подробнее о событии

«Тонны ядерных отходов везут в Россию»: Как немецкие СМИ манипулируют фактами

Царьград10:50

Германия 22 июня отправила в Россию сотни тонн ядерных отходов

Lenta.ru08:30

На Средний Урал из Германии везут 600 тонн урановых отходов

Европейско-Азиатские новостивчера в 23:15

Из Германии в Россию отправили новый груз с радиоактивными отходами

Эхо Москвы06:37

В Россию из Германии прибудет 600 тонн ядерных отходов

Ридус06:59

«МБХ медиа»: из Германии в Россию отправили новую партию груза с ядерными отходами

Полит.рувчера в 14:18

Очередные 600 тонн «урановых хвостов» выехали из Германии в Усть-Лугу

Фонтанка.Рувчера в 12:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 12:38, Ашберн
Экономика

В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии

Газета.Ru 05:26
3,8K
Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
1,6K
Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Мексике

RT на русском 11:49
Экономика

Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском 11:05
148
Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тыс. рублей

Ранее стало известно, что детские выплаты в размере 10 тыс. рублей получили 19,8 миллиона детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 12:16
2,8K
Происшествия

Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
19
Общество

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
413
Политика

Болтон назвал отношение Трампа к Путину загадкой

Личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину было загадкой, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
РИА Новости 00:50
86
Политика

Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где планирует присутствовать на параде Победы в Москве, сообщил официальный сайт президента республики.
РИА Новости 11:34
1
Шоу-бизнес

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Российский шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе.
Культуромания вчера в 10:31
935
Экономика

Путин предложил выделить еще 100 млрд на льготные кредиты бизнесу

Президент России Владимир Путин предложил выделить еще 100 миллиардов рублей на программу льготного кредитования компаний в 2 процента.
РЕН ТВ 11:55
2
Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
1K
Политика

Путин сегодня выступит с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам.
Коммерсантъ 05:32
5K
Армия и оружие

Украина пригрозила ракетным ударом по кораблям в Новороссийске

Украина может нанести удар мощной крылатой ракетой под названием «Нептун» по кораблям, принадлежащим российскому флоту.
Ореанда-Новости 21 июня в 01:54
3,3K
Игры

Новый мод для The Witcher 3 добавляет в игру 10 пистолетов

Мод под названием Firearms выпустил моддер Roenaxx. Он добавляет в игре десять моделей пистолетов, а также семь типов амуниции 3-х тиров.
Evo-rus.com 12:30
4
Армия и оружие

СМИ назвали «загадочное оружие», которым РФ способна отбить атаку США

Наличие у РФ зенитно-ракетных комплексов С-500 является сигналом для США, что попытка атаки большим количеством бомбардировщиков приведет к негативным последствиям для Вашингтона, пишет argumenti.ru со ссылкой на издание Sohu.
Радио Sputnik 11:15
Спорт

Российские легкоатлеты обратились к Владимиру Путину

BetOn 06:06
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК 10:38
318
Политика

Путин назвал регионы, где ситуация с коронавирусом остается сложной

Президент России Владимир Путин назвал регионы, в которых ситуация с коронавирусом остается сложной.
Газета.Ru 10:09
15
Политика

Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании

Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании Госдума приняла во вторник в первом чтении президентские поправки в закон «Об образовании», внесенные в мае этого года.
Коммерсантъ 11:07
35
Космос

Спутник TESS обнаружил самый молодой горячий юпитер

Экзопланету HIP 67522 b на расстоянии 490 световых лет от Земли обнаружил спутник TESS, сообщает 22 июня журнал Astronomical Journal.
ИА Красная Весна 10:39
Шоу-бизнес

Пугачева ожидает пополнение в семье

Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости вчера в 20:00
40
Происшествия

Виктюк назвал ложью обвинения директора театра в изнасиловании

Народный артист России Роман Виктюк назвал нелепыми обвинения директора его театра — заслуженного работника культуры Валерия Райкова в изнасиловании.
Вести.Ru 10:35
34
Общество

Глава буддистов Тувы скончался от коронавируса

Интерфакс 10:23
28
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия вчера в 06:36
2,4K
Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

Военное дело вчера в 16:05
1,5K
Происшествия

Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали

Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс вчера в 05:50
2,3K
Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
5K
Политика

Индия просит скорее передать ей российские «Триумфы»

Вооруженные силы Индии просят ускорить процесс передачи зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".
Вести.Ru 09:36
202
Политика

Зеленский назвал засранцами нарушающих правила дальнобойщиков

Президент Украины Владимир Зеленский назвал засранцами дальнобойщиков, которые ездят по дорогам с перегрузом, передает «112.ua».
Lenta.ru 10:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное