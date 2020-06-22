Общество
Lenta.ruГермания 22 июня отправила в Россию сотни тонн ядерных отходов
По оценкам экологической общественной организации, в Россию с начала 2020 года было доставлено свыше трех тысяч тонн ядерных отходов. Так, последний груз с 600 тоннами отходов прибыл из Германии 15 июня.
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На Средний Урал из Германии везут 600 тонн урановых отходов
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«МБХ медиа»: из Германии в Россию отправили новую партию груза с ядерными отходами
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