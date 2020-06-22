Общество
Lenta.ruГермания 22 июня отправила в Россию сотни тонн ядерных отходов
По оценкам экологической общественной организации, в Россию с начала 2020 года было доставлено свыше трех тысяч тонн ядерных отходов. Так, последний груз с 600 тоннами отходов прибыл из Германии 15 июня.
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«МБХ медиа»: из Германии в Россию отправили новую партию груза с ядерными отходами
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Губерниев посоветовал футболистам затянуть пояса после поручения Путина
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Lenta.ru 13:11
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Средства ПВО России сбили два беспилотника боевиков в районе Хмеймима
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СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве
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Депутаты МГД потребовали от Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию
Депутаты Мосгордумы потребовали от мэра Москвы Сергея Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию.
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Армия и оружие
Украина: Россия попыталась помешать испытаниям ракеты «Нептун»
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В Курской области задержан полицейский за госизмену и работу на СБУ
В Курской области задержан начальник отдела полиции одного из районов региона, сообщает ФСБ.
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Ростуризм рассчитывает на отмену справок на коронавирус в санаториях
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