Футбол
Интерфакс-СпортГермания, Нидерланды, Хорватия и Австрия пробились на Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Коммерцбанк-Арена»
Число сборных, завоевавших путевки в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2020 года, увеличилось по итогам матчей очередного тура отборочной кампании. В частности, стало известно, кого на Евро-2020 делегирует группа С. Это национальные команды Германии и Нидерландов.
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Сборные Германии и Нидерландов досрочно вышли в финальную часть чемпионата Европы -2020 по футболу
Эхо Москвы16 ноября в 17:09
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