Футбол

Матч ТВМатч ТВОпределены 19 из 24 участников Евро-2020

Россия — Бельгия
1 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 16 ноября
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
3′
19′
Торган Азар
33′
Эден Азар
40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
50′
52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
62′
67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
72′
Ромелу Лукаку
77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
80′
20 команд попадут на чемпионат Европы напрямую по итогам квалификации. Еще четыре сборные завоюют путевки на Евро-2020 через стыковые матчи Лиги Наций. Финальная часть чемпионата Европы 2020 года пройдет на 12 стадионах 12 городов, в том числе и в Санкт-Петербурге.
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