В субботу, 16 ноября, прошли очередные матчи отбора на Евро-2020. По их итогам в финальную часть турнира квалифицировались команды Германии, Нидерландов, Хорватии и Австрии.

Политика Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.

Политика Не менее 23 человек погибли в ходе протестов в Боливии Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ) заявила, что в ходе протестов в Боливии погибли в общей мере 23 человека.

Происшествия В общежитии в Киеве прогремел взрыв В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.

Футбол Россия проиграла Бельгии в отборочном матче Евро Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в отборочном турнире чемпионата Европы — 2020 и за тур до конца квалификации потеряла шансы на первое место в группе.

Общество Диетолог назвала наименее вредные сладости Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.

Происшествия На Кубани начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко В Краснодарском крае начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк, бывший доцент этого же университета и ее сожитель Олег Соколов.

Спорт В Союзе биатлонистов России произошел скандал Вице-президент Союза биатлонистов России, член правления организации Алексей Нуждов заявил, что ему стыдно за главу СБР Владимира Драчева, который самовольно изменил критерии отбора биатлонистов в сборную.

Политика Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Политика Появилось фото Путина в окружении спецназа Президент России Владимир Путин сфотографировался с солдатами спецназа Бразилии, которые охраняли его во время визита в страну.

Политика Матвиенко анонсировала проект по реконструкции железных дорог Кубы Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в Гаване обсудила с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом проект реконструкции кубинских железных дорог.

Энергетика Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом» Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Общество Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.

Шоу-бизнес Звезда «Битвы экстрасенсов» перенесла 298 операций Участница телевизионного шоу "Битва экстрасенсов" Николь Кузнецова на своей странице в Instagram рассказала о борьбе с неизлечимой болезнью.