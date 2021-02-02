Представители США, Германии, Великобритании и Франции выступили с призывом освободить оппозиционного политика Алексея Навального. Сегодня суд отменил господину Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и назначил два года восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

С чего всё началось Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвали «немедленно и без всяких условий» освободить Навального. Дождь вчера в 13:12