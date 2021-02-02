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Коммерсантъ
Коммерсантъ

США, Германия, Великобритания и Франция потребовали освободить Навального

Представители США, Германии, Великобритании и Франции выступили с призывом освободить оппозиционного политика Алексея Навального. Сегодня суд отменил господину Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и назначил два года восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима.В источнике
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ФедералПресс
С чего всё началось
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб
 призвали «немедленно и без всяких условий» освободить Навального.
Дождьвчера в 13:12
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РБК

США, Франция, Великобритания и Германия потребовали освободить Навального

РБКвчера в 14:36
РИА Новости

Белый дом призвал освободить Навального

РИА Новостивчера в 14:35
Znak.com

Франция, Германия и Великобритания потребовали освободить Навального

Znak.comвчера в 14:14
RT на русском

Германия, Великобритания и США призвали освободить Навального

RT на русскомвчера в 13:38
Коммерсантъ

США, Германия, Великобритания и Франция потребовали освободить Навального

Коммерсантъвчера в 14:00
Дождь

США и Великобритания потребовали немедленно освободить Навального

Дождьвчера в 13:12
Интерфакс

Вашингтон, Лондон и Берлин призвали освободить Навального

Интерфаксвчера в 13:12

Спикер Рады не поддержал введение санкций против украинских телеканалов

Киев, 3 февраля 2021, 08:44 — REGNUM Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций против депутата парламента от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и его телеканалов — 112.ua, Zik и NewsOne.
REGNUM00:44

Трое полицейских погибли в ДТП с конвойной машиной в Крыму

По данным пресс-службы МВД по региону, вечером 2 февраля на трассе Кировское — Приветное водитель автомобиля Skoda Fabia при объезде препятствия выехал на встречную полосу, произошло лобовое столкновение с полицейским ВАЗом, в котором находились пять человек, в том числе четверо сотрудников полиции.
РБК16:08

Защита Навального обжалует решение о замене условного срока на реальный

Сторона защиты Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) обжалует решение о замене условного срока на реальный.
Lenta.ruвчера в 13:17