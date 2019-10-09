Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руГермания — Аргентина 2:2

Германия — Аргентина
2 – 2
Матч завершён
Товарищеские матчи, вчера
Стадион «Сигнал Идуна Парк»
Джошуа Киммих
11′
Серж Гнабри
15′
Кай Хавертц
22′
26′
Николас Отаменди
30′
Родриго Де Пауль
46′
Маркос Рохо
Маркос Акунья
46′
Анхель Корреа
Лукас Окампос
62′
Пауло Дибала
Лукас Аларио
66′
Лукас Аларио
Юлиан Брандт
Надьем Амири
66′
Серж Гнабри
Суат Сердар
71′
76′
Роберто Перейра
Ренцо Саравия
Кай Хавертц
Себастьян Руди
83′
84′
Лукас Окампос
85′
Лукас Окампос
90′+2′
Родриго Де Пауль
Гуидо Родригес
Опубликованы составы команд на товарищеский матч Германия – Аргентина.
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