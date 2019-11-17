Число сборных, завоевавших путевки в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2020 года, увеличилось по итогам матчей очередного тура отборочной кампании. В частности, стало известно, кого на Евро-2020 делегирует группа С. Это национальные команды Германии и Нидерландов.

Германия, Нидерланды, Хорватия и Австрия пробились на Евро-2020

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