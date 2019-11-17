Футбол

Интерфакс-СпортИнтерфакс-СпортГермания, Нидерланды, Хорватия и Австрия пробились на Евро-2020

Германия — Беларусь
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Боруссия Парк»
Маттиас Гинтер
41′
Леон Горетцка
49′
Тони Кроос
55′
68′
Денис Лаптев
Виталий Лисакович
Тимо Вернер
Юлиан Брандт
68′
Робин Кох
75′
78′
Юрий Ковалев
Максим Скавыш
Тони Кроос
83′
Серж Гнабри
Лука Вальдшмидт
84′
84′
Павел Нехайчик
Дмитрий Бессмертный
Лука Вальдшмидт
Себастьян Руди
90′+1′
Число сборных, завоевавших путевки в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2020 года, увеличилось по итогам матчей очередного тура отборочной кампании. В частности, стало известно, кого на Евро-2020 делегирует группа С. Это национальные команды Германии и Нидерландов.
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