Футбол
ЧемпионатГермания — Беларусь 4:0
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Боруссия Парк»
Маттиас Гинтер
|41′
Леон Горетцка
|49′
Тони Кроос
|55′
|68′
Денис Лаптев
Виталий Лисакович
Тимо Вернер
Юлиан Брандт
|68′
Робин Кох
|75′
|78′
Юрий Ковалев
Максим Скавыш
Тони Кроос
|83′
Серж Гнабри
Лука Вальдшмидт
|84′
|84′
Павел Нехайчик
Дмитрий Бессмертный
Лука Вальдшмидт
Себастьян Руди
|90′+1′
Германия
Расстановка 4‑3‑3
1
Нойер
13
Клостерманн
4
Гинтер
2
Кох
14
Шульц
21
Гюндоган
6
Киммих
8
Кроос
2 ×
18
Горетцка
16
Руди
10
Брандт
1
Гутор
21
Матвейчук
3
Мартынович
4
Наумов
5
Поляков
2
Драгун
18
Маевский
6
Бессмертный
11
Скавыш
17
Лисакович
22
Стасевич
Беларусь
Расстановка 4‑3‑3
Команда Рональда Кумана, набрав 16 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы C, Северная Ирландия (13) — третье. В заключительном, 10-м туре квалификации Нидерланды в Амстердаме сыграют с Эстонией, а Северная Ирландия во Франкфурте встретится с Германией.
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