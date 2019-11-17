Футбол

ЧемпионатЧемпионатГермания — Беларусь 4:0

Германия — Беларусь
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Боруссия Парк»
Маттиас Гинтер
41′
Леон Горетцка
49′
Тони Кроос
55′
68′
Денис Лаптев
Виталий Лисакович
Тимо Вернер
Юлиан Брандт
68′
Робин Кох
75′
78′
Юрий Ковалев
Максим Скавыш
Тони Кроос
83′
Серж Гнабри
Лука Вальдшмидт
84′
84′
Павел Нехайчик
Дмитрий Бессмертный
Лука Вальдшмидт
Себастьян Руди
90′+1′
Команда Рональда Кумана, набрав 16 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы C, Северная Ирландия (13) — третье. В заключительном, 10-м туре квалификации Нидерланды в Амстердаме сыграют с Эстонией, а Северная Ирландия во Франкфурте встретится с Германией.
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