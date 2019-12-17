Политика

Вестник КавказаВестник КавказаГермания готовит США санкционный удар за «Северный поток-2»

Уточняется, что санкции США коснутся в том числе прокладки труб для газопровода, передает "Газета.ru". Ранее сообщалось, что американский лидер подпишет закон 20 декабря 2019 года.
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с чего всё началось
Правительство Германии готовится к введению санкций США против «Северного потока-2», пишет Bild
 со ссылкой на внутренний документ Министерства экономики.
Коммерсантъ12:12

Подробнее о событии

Эксперт оценил данные о санкциях США против «Северного потока — 2»

RT на русском14:30

Bild: Германия готовится к санкциям против «Северного потока-2»

Коммерсантъ12:12

СМИ сообщили, как ФРГ готовится к санкциям против «Северного потока-2»

Газета.Ru12:57

В Германии признали проблемы «Северного потока-2» из-за санкций США

Lenta.ru11:13

Bild: ФРГ проверит, какое влияние окажут санкции США на «Северный поток - 2»

ТАСС11:11

СМИ узнали об ожиданиях ФРГ скорых санкций против «Северного потока-2»

РБК11:15

СМИ узнали, что ФРГ ждет скорых санкций против «Северного потока — 2»

РИА Новости10:41
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Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

Газета.Ru 16:22
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
РИА Новости 06:22
Происшествия

Родственники и адвокаты осужденного экс-главы Сахалина потеряли его

РИА Новости 19:50
Здоровье

После инфаркта и инсульта больные начнут получать бесплатные лекарства

Больные, которые перенесли инфаркт или инсульт, острые сосудистые заболевания или операцию на сердце будут получать бесплатные лекарства, начиная со следующего года.
Mockva.ru вчера в 15:22
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 09:53
Армия и оружие

В Пентагоне рассказали о слежке за российским кораблем-разведчиком

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) во вторник подтвердило, что следит за российским кораблем-разведчиком "Виктор Леонов", который находится у побережья США.
РИА Новости 18:37
Общество

В Гидрометцентре рассказали о январской погоде

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о том, какая погода ожидает россиян в январе.
Газета.Ru вчера в 08:41
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Правительство расширило перечень товаров, запрещенных к ввозу в страну с Украины, постановление опубликовано на портале правовой информации.
РИА Новости 08:47
Армия и оружие

Китай принял на вооружение первый авианосец собственного производства

Во вторник, 17 декабря, Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая принял на вооружение первый авианосец китайского производства.
Комсомольская правда 10:36
Общество

В Астраханской области сел на грунт дальний бомбардировщик

Экипаж отвел машину в сторону от ближайшего населенного пункта и посадил ее на грунт, сообщает агентство ТАСС.
Вести.Ru 05:26
Музыка

Певица Валерия оценила первый после инсульта концерт Николая Носкова

Аргументы и Факты 07:25
Политика

США включили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока-2»

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.
Lenta.ru 13:12
Здоровье

В модернизации первичного звена не смогут принять участие 38 регионов

Регионам придется найти способ сделать свои территориальные программы госгарантий бездефицитными, если они хотят принять участие в проекте модернизации первичного звена здравоохранения на 2020—2024 годы.
Medvestnik.ru 02:15
Политика

МИД Венгрии не считает «Турецкий поток» только российским проектом

Петер Сийярто, занимающий должность министра иностранных дел Венгрии, заявил, что газопровод «Турецкий поток» несправедливо считать исключительно российским проектом для реализации интересов России, так как в проекте задействованы и другие страны.
ГЛАС.RU 19:22
Армия и оружие

Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть

Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
REGNUM 17:28
Происшествия

Российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов

Российские пограничники задержали во вторник пять японских рыболовецких судов, сообщает телевидение NHK со ссылкой на источник в МИД Японии.
Интерфакс 20:44
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отказалась выступать на новогодних огоньках

Елена Чупракова, концертный директор народной артистки СССР Аллы Пугачевой сообщила Лента.ру со ссылкой на «КП», что певица отказалась выступать в новогодних огоньках на российском ТВ.
Стерлеград 08:55
Экономика

Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
РБК 11:01
Общество

Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок

В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Клопс вчера в 04:02
Общество

В Госдуму внесли проект закона о запрете курения на кухнях коммуналок

Разработчики законопроекта предлагают запретить — по аналогии с помещениями общего пользования в многоквартирных домах — курение в помещениях, «составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах».
РБК 09:51
Общество

Благовещенск входит в топ-25 в России по высоте новогодней елки

Владивосток лидирует на Дальнем Востоке по высоте главной новогодней елки равной 28 метрам и установленной на центральной площади города.
АСН24 18:37
Наука

В костях и жире обнаружены рецепторы к окситоцину

Новым эффективным средством для борьбы с остеопорозом и ожирением может стать гормон окситоцин, обнаруженный в в костной и жировой тканях.
Ugpressa.ru 07:20
Кино

Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»

Герой Анатолия Васильева, Юрия Ковалев, появлялся в четырех сезонах популярного сериала «Сваты», после чего исчез.
OvideO.ru вчера в 17:58
Хоккей

Ковальчук стал неограниченно свободным агентом

Российский нападающий Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом. Об этом сообщил журналист Пьер ЛеБрун.
Sportbox.RU 12:54
Общество

Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек в России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении электронных трудовых книжек в России.
Sputnik Таджикистан вчера в 08:24
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости 04:19
Происшествия

На Сахалине трех сотрудников полиции осудили за пытки женщины

Троих сотрудников полиции на Сахалине приговорили к колонии общего режима за пытки задержанной ими женщины, информирует в среду пресс-служба областной прокуратуры.
РИА Новости 20:27
Наука

Батареи электромобилей ежегодно теряют до 3% ёмкости

Согласно результатам, в среднем батарея электромобиля ежегодно деградирует на 2,3 процента. jaguar Наибольшее влияние на «здоровье» батареи оказывает система охлаждения.
5 колесо 07:52
Гаджеты

Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
ТАСС 15 декабря в 05:32
Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

В случае если оператор IPTV не подключится к «Витрине ТВ», распространение интернет-версии телеканала должно быть прекращено.
РБК 11:18
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