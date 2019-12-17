с чего всё началось

Уточняется, что санкции США коснутся в том числе прокладки труб для газопровода, передает "Газета.ru". Ранее сообщалось, что американский лидер подпишет закон 20 декабря 2019 года.

Общество В Гидрометцентре рассказали о январской погоде Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о том, какая погода ожидает россиян в январе.

Здоровье В модернизации первичного звена не смогут принять участие 38 регионов Регионам придется найти способ сделать свои территориальные программы госгарантий бездефицитными, если они хотят принять участие в проекте модернизации первичного звена здравоохранения на 2020—2024 годы.

Политика МИД Венгрии не считает «Турецкий поток» только российским проектом Петер Сийярто, занимающий должность министра иностранных дел Венгрии, заявил, что газопровод «Турецкий поток» несправедливо считать исключительно российским проектом для реализации интересов России, так как в проекте задействованы и другие страны.

Происшествия Российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов Российские пограничники задержали во вторник пять японских рыболовецких судов, сообщает телевидение NHK со ссылкой на источник в МИД Японии.

Шоу-бизнес Алла Пугачева отказалась выступать на новогодних огоньках Елена Чупракова, концертный директор народной артистки СССР Аллы Пугачевой сообщила Лента.ру со ссылкой на «КП», что певица отказалась выступать в новогодних огоньках на российском ТВ.

Экономика Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.

Наука В костях и жире обнаружены рецепторы к окситоцину Новым эффективным средством для борьбы с остеопорозом и ожирением может стать гормон окситоцин, обнаруженный в в костной и жировой тканях.

Хоккей Ковальчук стал неограниченно свободным агентом Российский нападающий Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом. Об этом сообщил журналист Пьер ЛеБрун.

Политика Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.

Происшествия На Сахалине трех сотрудников полиции осудили за пытки женщины Троих сотрудников полиции на Сахалине приговорили к колонии общего режима за пытки задержанной ими женщины, информирует в среду пресс-служба областной прокуратуры.