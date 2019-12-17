Политика
Вестник КавказаГермания готовит США санкционный удар за «Северный поток-2»
Уточняется, что санкции США коснутся в том числе прокладки труб для газопровода, передает "Газета.ru". Ранее сообщалось, что американский лидер подпишет закон 20 декабря 2019 года.
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с чего всё началось
Правительство Германии готовится к введению санкций США против «Северного потока-2», пишет Bild со ссылкой на внутренний документ Министерства экономики.Коммерсантъ12:12
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Общество
России отвели 81-е место в рейтинге гендерного равенства
Россия заняла 122-е место по политическому критерию гендерного равенства.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Политика
РФ и КНР внесли в Совбез ООН резолюцию о смягчении санкций против КНДР
Россия и Китай внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции, призывающий к смягчению санкций против Северной Кореи для улучшения гуманитарной ситуации в стране.
Музыка
Гитара основателя группы Status Quo ушла с молотка почти за $160 тыс
На торгах аукционного дома Bonhams в Лондоне за £118,8 тыс. ($157 тыс.) была продана гитара одного из основателей британской рок-группы Status Quo Фрэнсиса Росси.
Политика
Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа состоится в среду, говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам.
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Новый способ решения проблем жителей аварийных домов предлагают в Госдуме - за счет ипотеки.
Спорт
Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трёх словах
Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон ответил на просьбу описать Россию тремя словами, а также рассказал, как бы поступил, если бы однажды ему предложили использовать допинг для улучшения спортивных результатов.
Политика
В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине
Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
Гаджеты
JBL выпустит «вечные» беспроводные наушники на солнечной энергии
Гаджеты
Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
Энергетика
«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года
Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Транспорт
Минобороны решит проблему российского аэропорта
Проблему первой взлетно-посадочной полосы новосибирского аэропорта Толмачево собирается решить Министерство обороны России.
Происшествия
Экс-губернатор Хорошавин пропал из СИЗО
Хотя в рамках расследования нового уголовного дела о выборах в городскую думу Южно-Сахалинска 2014 года, Хорошавину обязаны предоставлять возможность встречи с адвокатами, последнее общение состоялось почти месяц назад, 18 ноября, в СИЗО Южно-Сахалинска.
Авто
Реформа техосмотра приведёт к проблемам для автовладельцев. На ТО могут ввести мораторий
Ещё одна проблема связана с тем, что после ограничения пропускной способности всех пунктов ТО в некоторых регионах обнаружится их нехватка: то есть машин будет больше, чем способны принять местные операторы.
Культура
Музыкальный фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Другие источники в СМИ сообщают, что фильм все-таки собрал приличную сумму в прокате — около 30 миллионов рублей.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете
Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.
Политика
Лавров назвал безопасность только вокруг НАТО иллюзией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал построение эффективной системы безопасности только вокруг НАТО иллюзией.
Футбол
Китайским СМИ запретили упоминания «Арсенала» и Озила
Китайским СМИ запретили упоминания «Арсенала» и Месута Озила после высказываний игрока.
Общество
Роструд напомнил о восьми коротких рабочих неделях в 2020 году
Восемь сокращенных рабочих недель ожидают россиян в следующем году, сообщили «РИА Новости» в Роструде.
Армия и оружие
Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть
Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
Экономика
В ЛНР анонсировано повышение пенсий на 20% с января 2020 года
Глава ЛНР Леонид Пасечник во вторник, 17 декабря, на своей странице в сети Twitter анонсировал повышение пенсий на 20% с января 2020 года В июне 2019 года тогда еще Совет министров ЛНР принял постановление "Об увеличении размера пенсионных выплат отдельным категориям граждан", учитывая при этом трудовой стаж пенсионеров.
Наука
В Канаде изобрели пластик, который отталкивает бактерии
Финансы
Рубль растет к доллару и снижается к евро
В свою очередь, курс евро вырос на 8 копеек, до 70 рублей. Фьючерс на нефть Brent уменьшился на 0,21% - до 65,08 доллара за баррель.
Культура
Дело «Седьмой студии»: суд не учел показания экс-министра культуры
В Мещанском суде Москвы состоялось очередное слушание по делу «Седьмой студии», в ходе которого защита попросила приобщить к делу показания экс-министра культуры России Александра Авдеева.
Политика
Путин обсудил с Макроном Сирию и Донбасс
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.