с чего всё началось

Уточняется, что санкции США коснутся в том числе прокладки труб для газопровода, передает "Газета.ru". Ранее сообщалось, что американский лидер подпишет закон 20 декабря 2019 года.

Происшествия Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.

Политика Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа состоится в среду, говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам.

Спорт Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трёх словах Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон ответил на просьбу описать Россию тремя словами, а также рассказал, как бы поступил, если бы однажды ему предложили использовать допинг для улучшения спортивных результатов.

Энергетика «Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.

Транспорт Минобороны решит проблему российского аэропорта Проблему первой взлетно-посадочной полосы новосибирского аэропорта Толмачево собирается решить Министерство обороны России.

Происшествия Экс-губернатор Хорошавин пропал из СИЗО Хотя в рамках расследования нового уголовного дела о выборах в городскую думу Южно-Сахалинска 2014 года, Хорошавину обязаны предоставлять возможность встречи с адвокатами, последнее общение состоялось почти месяц назад, 18 ноября, в СИЗО Южно-Сахалинска.

Авто Реформа техосмотра приведёт к проблемам для автовладельцев. На ТО могут ввести мораторий Ещё одна проблема связана с тем, что после ограничения пропускной способности всех пунктов ТО в некоторых регионах обнаружится их нехватка: то есть машин будет больше, чем способны принять местные операторы.

Культура Музыкальный фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате Другие источники в СМИ сообщают, что фильм все-таки собрал приличную сумму в прокате — около 30 миллионов рублей.

Общество Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.

Политика Лавров назвал безопасность только вокруг НАТО иллюзией Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал построение эффективной системы безопасности только вокруг НАТО иллюзией.

Экономика В ЛНР анонсировано повышение пенсий на 20% с января 2020 года Глава ЛНР Леонид Пасечник во вторник, 17 декабря, на своей странице в сети Twitter анонсировал повышение пенсий на 20% с января 2020 года В июне 2019 года тогда еще Совет министров ЛНР принял постановление "Об увеличении размера пенсионных выплат отдельным категориям граждан", учитывая при этом трудовой стаж пенсионеров.

Финансы Рубль растет к доллару и снижается к евро В свою очередь, курс евро вырос на 8 копеек, до 70 рублей. Фьючерс на нефть Brent уменьшился на 0,21% - до 65,08 доллара за баррель.