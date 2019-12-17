Политика

Вестник КавказаВестник КавказаГермания готовит США санкционный удар за «Северный поток-2»

Уточняется, что санкции США коснутся в том числе прокладки труб для газопровода, передает "Газета.ru". Ранее сообщалось, что американский лидер подпишет закон 20 декабря 2019 года.
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с чего всё началось
Правительство Германии готовится к введению санкций США против «Северного потока-2», пишет Bild
 со ссылкой на внутренний документ Министерства экономики.
Коммерсантъ12:12

Подробнее о событии

Эксперт оценил данные о санкциях США против «Северного потока — 2»

RT на русском14:30

Bild: Германия готовится к санкциям против «Северного потока-2»

Коммерсантъ12:12

СМИ сообщили, как ФРГ готовится к санкциям против «Северного потока-2»

Газета.Ru12:57

В Германии признали проблемы «Северного потока-2» из-за санкций США

Lenta.ru11:13

Bild: ФРГ проверит, какое влияние окажут санкции США на «Северный поток - 2»

ТАСС11:11

СМИ узнали об ожиданиях ФРГ скорых санкций против «Северного потока-2»

РБК11:15

СМИ узнали, что ФРГ ждет скорых санкций против «Северного потока — 2»

РИА Новости10:41
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 19:43, Ашберн
Общество

России отвели 81-е место в рейтинге гендерного равенства

Россия заняла 122-е место по политическому критерию гендерного равенства.
REGNUM 01:00
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru 16:22
Политика

РФ и КНР внесли в Совбез ООН резолюцию о смягчении санкций против КНДР

Россия и Китай внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции, призывающий к смягчению санкций против Северной Кореи для улучшения гуманитарной ситуации в стране.
ФАН вчера в 17:15
Музыка

Гитара основателя группы Status Quo ушла с молотка почти за $160 тыс

На торгах аукционного дома Bonhams в Лондоне за £118,8 тыс. ($157 тыс.) была продана гитара одного из основателей британской рок-группы Status Quo Фрэнсиса Росси.
Известия 17:57
Политика

Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей

Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа состоится в среду, говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам.
РИА Новости 18:52
Общество

В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки

Новый способ решения проблем жителей аварийных домов предлагают в Госдуме - за счет ипотеки.
Российская газета 15 декабря в 23:40
Политика

CNN узнал об опасных маневрах российского корабля-разведчика около США

РБК 02:53
Спорт

Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трёх словах

Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон ответил на просьбу описать Россию тремя словами, а также рассказал, как бы поступил, если бы однажды ему предложили использовать допинг для улучшения спортивных результатов.
Чемпионат 10:37
Политика

В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине

Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
RT на русском 12:33
Гаджеты

JBL выпустит «вечные» беспроводные наушники на солнечной энергии

Planet Today 06:25
Гаджеты

Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
ТАСС 15 декабря в 05:32
Энергетика

«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года

Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Российская газета 10:27
Транспорт

Минобороны решит проблему российского аэропорта

Проблему первой взлетно-посадочной полосы новосибирского аэропорта Толмачево собирается решить Министерство обороны России.
Lenta.ru 19:06
Происшествия

В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за дедовщины в воинской части

Ведомости 07:22
Происшествия

Экс-губернатор Хорошавин пропал из СИЗО

Хотя в рамках расследования нового уголовного дела о выборах в городскую думу Южно-Сахалинска 2014 года, Хорошавину обязаны предоставлять возможность встречи с адвокатами, последнее общение состоялось почти месяц назад, 18 ноября, в СИЗО Южно-Сахалинска.
Первое антикоррупционное СМИ 09:10
Авто

Реформа техосмотра приведёт к проблемам для автовладельцев. На ТО могут ввести мораторий

Ещё одна проблема связана с тем, что после ограничения пропускной способности всех пунктов ТО в некоторых регионах обнаружится их нехватка: то есть машин будет больше, чем способны принять местные операторы.
Колёса.ru 15:09
Культура

Музыкальный фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

Другие источники в СМИ сообщают, что фильм все-таки собрал приличную сумму в прокате — около 30 миллионов рублей.
iReactor вчера в 21:14
Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете

Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.
РИА Новости 15:09
Политика

Лавров назвал безопасность только вокруг НАТО иллюзией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал построение эффективной системы безопасности только вокруг НАТО иллюзией.
Lenta.ru 19:35
Футбол

Китайским СМИ запретили упоминания «Арсенала» и Озила

Китайским СМИ запретили упоминания «Арсенала» и Месута Озила после высказываний игрока.
Metaratings 09:25
Общество

Роструд напомнил о восьми коротких рабочих неделях в 2020 году

Восемь сокращенных рабочих недель ожидают россиян в следующем году, сообщили «РИА Новости» в Роструде.
Коммерсантъ вчера в 22:30
Армия и оружие

Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть

Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
REGNUM 17:28
Шоу-бизнес

Стас Барецкий назвал Грету Тунберг своей дочерью

Lenta.ru 11:05
Экономика

В ЛНР анонсировано повышение пенсий на 20% с января 2020 года

Глава ЛНР Леонид Пасечник во вторник, 17 декабря, на своей странице в сети Twitter анонсировал повышение пенсий на 20% с января 2020 года В июне 2019 года тогда еще Совет министров ЛНР принял постановление "Об увеличении размера пенсионных выплат отдельным категориям граждан", учитывая при этом трудовой стаж пенсионеров.
Украина.ру 08:54
Наука

В Канаде изобрели пластик, который отталкивает бактерии

Planet Today 15 декабря в 06:45
Финансы

Рубль растет к доллару и снижается к евро

В свою очередь, курс евро вырос на 8 копеек, до 70 рублей. Фьючерс на нефть Brent уменьшился на 0,21% - до 65,08 доллара за баррель.
Газета.Ru вчера в 02:14
Культура

Дело «Седьмой студии»: суд не учел показания экс-министра культуры

В Мещанском суде Москвы состоялось очередное слушание по делу «Седьмой студии», в ходе которого защита попросила приобщить к делу показания экс-министра культуры России Александра Авдеева.
REGNUM 00:39
Политика

Путин обсудил с Макроном Сирию и Донбасс

Lenta.ru 15:10
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Происшествия

На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
REGNUM вчера в 13:57
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