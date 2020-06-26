Политика

Российская газетаРоссийская газетаBloomberg: Берлин готовит ответ на санкции против «Северного потока-2»

Германия готовит адекватный ответ на возможное ужесточение американских санкций по "Северному потоку-2", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
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с чего всё началось
В правительстве ФРГ начали подготовку ответных мер в случае реализации угроз США «Северному потоку – 2». Об этом в четверг, 25 июня, сообщает агентство Bloomberg
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По версии следствия, в 2018 году предпринимателю было предложено обеспечение беспрепятственного проезда грузового автотранспорта по дорогам Новокузнецкого района за финансовую поддержку.
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Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб» заявил, что у Киева появился шанс «вернуть» Крым.
RT на русском вчера в 23:20
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ФСБ предотвратила ЧП на параде Победы в Москве

В Москве сотрудники военной контрразведки ФСБ предотвратили серьёзный инцидент на параде Победы.
Газета Кемерова 24 июня в 21:55
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Футбол

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Коммерсантъ вчера в 17:14
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Артемий Панарин: у меня есть опасения за долгосрочное процветание НХЛ

В нынешнем регулярном сезоне российский форвард "Рейнджерс" набрал 95 (32 шайбы + 63 передачи) очков в 69 играх, заняв третье место в списке бомбардиров НХЛ.
Вести.Ru 01:31
Общество

Открывать авиасообщение начнут со странами СНГ

Согласно документу, международные полеты предлагается восстановить сначала со странами СНГ, после чего, в зависимости от эпидемиологической обстановки по коронавирусу, рассматривать возможность возобновления авиасообщения с конкретными странами.
Капитал страны вчера в 02:04
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Общество

Иностранным специалистам смягчили правила въезда в Россию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, разрешающее въезд в Россию высококвалифицированным иностранным специалистам.
ТАСС вчера в 12:13
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
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Общество

Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19

Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее, сообщает газета "Красная Звезда".
РИА Новости 00:23
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Энергетика

ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина

Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран.
Газета.Ru вчера в 12:48
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Политика

Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной во время видеоконференции с предпринимателем Игорем Гуменным.
Lenta.ru вчера в 23:26
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Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 11:30
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Путешествия

«Яндекс.Путешествия» выяснили планы россиян на летний отпуск

Большинство (44%) россиян, которые собираются куда-то поехать этим летом, планируют двухнедельную поездку, выяснили аналитики «Яндекс.Путешествий».
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак попала в больницу со сломанным носом

Журналистка Ксения Собчак в своем блоге заявила, что сломала нос после неудачного падения и получила сотрясение мозга.
iReactor вчера в 08:48
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о надвигающемся похолодании

Часть регионов России в начале следующей неделе ждет заметное похолодание.
РБК вчера в 21:22
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Экономика

Для бизнеса продлили срок подачи заявлений на получение субсидий

До 1 июля продлен срок подачи заявлений на получение безвозмездных субсидий за апрель для представителей малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших из-за пандемии отраслей.
ТИА вчера в 05:07
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Общество

Операторы техосмотра попросили пересмотреть правила прохождения ТО

Как сообщает издание «Коммерсантъ», примерно 120 операторов техосмотра в нашей стране направили письмо президенту РФ Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой о пересмотре правил прохождения ТО, которые были приняты в прошлом году.
Тарантас Ньюс вчера в 04:23
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Наука

Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд

Вести.Ru вчера в 12:20
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 июня

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Мощный взрыв прогремел в Тегеране

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Данные россиян хотят обрабатывать без их письменного согласия

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В США белые актрисы отказались от «этнических» ролей

Решение отказаться от своих ролей в пользу более этнически подходящих артисток, приняли в США две белые актрисы, занятые в озвучивании мультфильмов, об этом 25 июня сообщает портал Collider.com Первой такое решение приняла Дженни Слейт, которая ранее озвучивала девочку-негритянку из мультсериала «Большой рот» компании Netflix.
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Шоу-бизнес

Хабиб возглавил рейтинг Forbes российских звезд моложе 40 лет

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Футбол

«Арсенал» обыграл «Саутгемптон» в матче АПЛ

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Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущёва в США

Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва появилась 18 июня.
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Политика

Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции

Палата представителей США проголосовала за проект закона о реформе полиции, подготовленный Демократической партией.
RT на русском вчера в 21:35
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Политика

Трамп назвал Болтона сумасшедшим маньяком

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, назвав его сумасшедшим маньяком, которому только бы бомбить людей.
Вести.Ru вчера в 22:10
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