с чего всё началось

Германия готовит адекватный ответ на возможное ужесточение американских санкций по "Северному потоку-2", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Bloomberg: Берлин готовит ответ на санкции против «Северного потока-2»

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