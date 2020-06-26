Политика
Российская газетаBloomberg: Берлин готовит ответ на санкции против «Северного потока-2»
Германия готовит адекватный ответ на возможное ужесточение американских санкций по "Северному потоку-2", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
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с чего всё началось
В правительстве ФРГ начали подготовку ответных мер в случае реализации угроз США «Северному потоку – 2». Об этом в четверг, 25 июня, сообщает агентство Bloomberg.Известиявчера в 14:54
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Берлин начал готовить ответ на случай санкций США против «Северного потока – 2»
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