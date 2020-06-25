Политика
РИА НовостиГермания готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
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Правительство Германии готовит ответные меры, если США введут новые санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток-2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.Коммерсантъвчера в 16:47
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Берлин начал готовить ответ на случай санкций США против «Северного потока – 2»
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