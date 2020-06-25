Политика
РИА НовостиГермания готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
Читать в источнике
Оценить57
с чего всё началось
Правительство Германии готовит ответные меры, если США введут новые санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток-2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.Коммерсантъ16:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 19:46, Ашберн
Игры
Как похорошел Найт-Сити при рейтрейсинге: скриншоты Cyberpunk 2077 на топовых настройках
25 июня CD Projekt RED показала миру много новых геймплейных кадров Cyberpunk 2077 – с последнего показа игра заметно изменилась во всем, включая графику.
Cyber.sports.ru 15:50
Общество
В Иране прогремел мощный взрыв в районе ядерного объекта
В восточном пригороде Тегерана, Иран, прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает местное агентство Mehr.
Lenta.ru 19:25
Происшествия
Озвучена основная версия взрыва в многоэтажке Киева
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в беседе с журналистами озвучил основную версию взрыва в многоэтажном жилом доме Киева, жертвами которого стали пять человек.
Московский Комсомолец 18:43
Происшествия
Смертельное ДТП в ЕАО: легковушка вылетела на встречку и врезалась в фуру
В результате ДТП водитель автомобиля "Мазда Демио" получил травмы, а пассажир от полученных травм скончался при транспортировке в карете скорой помощи, сообщили ИА ЕАОМеdіа в областной ГИБДД.
EAOmedia.ru 19:09
Игры
Разработчик раскрыл некоторые подробности Mafia: Definitive Edition
Чемпионат вчера в 06:27
Армия и оружие
США довооружатся истребителями F-22
ВВС США изменит статус старых самолетов с тренировочного на оперативно-боевой. США довооружатся истребителями F-22 Raptor.
Piter.tv 01:40
Общество
Зеленский заявил, что поражён масштабом наводнений на западе Украины
RT на русском 16:59
Происшествия
В Подмосковье утонули трое детей
Газета.Ru 14:29
Шоу-бизнес
Екатерина Климова хорошеет, несмотря на возраст
Екатерина Климова не задумывается по поводу возраста. Она спокойно может выложить фото без мейкапа или обсудить внешность с подписчиками.
Татарстан Сегодня 07:48
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Игры
Трансляции «Hitman III» и «Cyberpunk 2077» состоялись уже сегодня
Сегодня в 17:00 по московскому времени студия "IO Interactive" провела стрим по тематике Hitman.
CT news 15:54
Происшествия
Неизвестный поджег автобус перед дворцом президента Бразилии
Неизвестный поджег автобус с пассажирами перед официальной резиденцией президента Бразилии Жаира Болсонару в знак протеста против его политики, сообщает портал G1.
РИА Новости 19:17
Общество
COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции
С начала эпидемии в Новосибирской области COVID-19 заразились 5458 человек.
Вести.Ru 09:36
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Культура
«Дисней» сменит тематику двух аттракционов из-за обвинений в расизме
Из-за обвинений в расизме «Дисней» сменит тематику аттракционов в двух своих парках, 25 июня сообщается на сайте компании.
ИА Красная Весна 19:31
Экономика
Минкомсвязь предложила компенсировать IT-компаниям отмену льгот по НДС
По словам Паршина, чтобы компенсировать выпадающие доходы правительства при введении льгот для IT отрасли, ведомство предложило отменить освобождение от НДС операций по реализации прав на использование лицензионного ПО.
Газета.Ru 11:13
Шоу-бизнес
Муцениеце похвасталась соблазнительными фото в бикини у бассейна
Поклонники российской актрисы Агаты Муцениеце пришли в восторг от стройной фигуры звезды, которая опубликовала фотографии в алом бикини.
ФАН 02:56
Общество
Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США
Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева появилась 18 июня.
Известия 15:51
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
Происшествия
В Нижнем Новгороде загорелся музей Горького
Пожар в нижегородском Литературном музее А.М. Горького в Нижнем Новгороде локализован на площади 500 кв. м. Пожарные спасают экспонаты, сообщили в МЧС.
Известия 13:22
Шоу-бизнес
Forbes назвал 40 самых успешных знаменитостей России моложе 40 лет
Forbes назвал 40 самых успешных людей России из мира шоу-бизнеса и спорта.
Пятый канал 11:52
Общество
В Нью-Йорке ввели двухнедельный карантин для приезжих из восьми штатов
С начала эпидемии коронавируса Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут стали очагами распространения заболевания.
Телеканал RTVI 02:20
Экономика
На оснащение медучреждений Дагестана в 2020 году направят почти 1,3 млрд рублей
Медицинские учреждения Дагестана в этом году получат новое оборудование на общую сумму около 1,3 млрд рублей, финансирование на эти цели увеличили более чем на 300 млн рублей по сравнению с прошлым годом, сообщается на сайте главы республики.
ТАСС 14:57
Политика
Лукашенко хочет обсудить с Путиным ситуацию с выборами в Белоруссии
Белорусский лидер намерен обсудить с Путиным «вмешательство в выборы из-за рубежа».
RuNews24.ru 07:01
Здоровье
Коронавирусная статистика в США может быть в 10 раз выше официальной
Число случаев заражения коронавирусом в США может превышать официальную статистику в 10 раз и достигать по крайней мере 23 миллионов человек.
Телеканал 360° 19:40
Здоровье
Завод «Биохимик» в Мордовии готов выпускать в месяц до 1 млн упаковок препарата «Арепливир»
Как рассказал ТАСС исполнительный директор предприятия Дмитрий Земсков, производство "Арепливира" в таких объёмах позволит покрыть все потребности российских медучреждений в препарате, во всяком случае, на время первой волны инфекции.
Эхо Москвы 19:09
Политика
Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru 18:50
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о прекращении партнерства
Москва, 24 июня 2020, 00:08 — REGNUM Российская интернет-компания «Яндекс» и крупнейший российский банк — Сбербанк объявили о прекращении партнерства по сервисам «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
REGNUM 23 июня в 17:08
Общество
Эксперт оценил первые данные экзитполов по голосованию за Конституцию
В СМИ появились первые данные экзитполов по всероссийскому голосованию за внесение поправок в Конституцию.
Ридус 14:55
Транспорт
ПСО обещает пересмотреть условия полетов «Аэрофлота» на Сахалин в 2021 году
Авиакомпания "Аэрофлот" перестала выполнять полеты на Сахалин в 2018 году — из-за роста стоимости топлива и пересмотра политики на Дальнем Востоке, крупнейший российский перевозчик на год покинул Сахалин.
Сахалин.Инфо 18:41