Политика

РИА НовостиРИА НовостиГермания готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
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с чего всё началось
В правительстве ФРГ начали подготовку ответных мер в случае реализации угроз США «Северному потоку – 2». Об этом в четверг, 25 июня, сообщает агентство Bloomberg
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Известиявчера в 14:54

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Bloomberg: Берлин готовит ответ на случай реализации угроз США по «Северному потоку - 2»

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Санкциям США дадут отпор силами всей Европы: Германия готовит ответ на угрозы «Северному потоку - 2»

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Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

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В ФРГ начали готовить ответ на угрозы США «Северному потоку – 2»

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Главные новости к утру 26 июня

Коммерсантъ00:11
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Общество

На Аляске хотят снести памятник правителю русских поселений

Памятник правителю русских поселений в Америке на рубеже XVIII–XIX веков Александру Баранову предложили снести жители американского города Ситка на Аляске, 23 сообщает сайт «Русская Америка».
ИА Красная Весна 01:50
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Общество

Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей

По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Интерфакс 03:12
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Происшествия

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
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Происшествия

Подмосковный сантехник-маньяк сознался еще в двух убийствах

Вести.Ru 02:56
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Игры

Появился новый трейлер Cyberpunk 2077

Польская компания CD Projekt RED на мероприятии Night City Wire представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077.
РИА Новости вчера в 15:27
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ

РИА Новости вчера в 18:45
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Общество

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Политика

Европа отказалась открывать границы для россиян

Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
Lenta.ru 02:47
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Футбол

Дани Алвес помог убедить Артура перейти в «Ювентус»

Спорт-Экспресс вчера в 12:19
Политика

В Конгрессе США пройдет голосование за создание нового штата

Представители Конгресса намереваются организовать голосование за создание на территории США еще одного штата.
Актуальные Новости 02:32
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Общество

Данные россиян хотят обрабатывать без их письменного согласия

Минэкономики РФ предложило внести в законопроект о «регуляторных песочницах» уточнение в закон «О персональных данных».
URA.Ru вчера в 21:13
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Наука

Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд

Ультрафиолетовый свет с длиной волны 100-280 нанометров уничтожает возбудитель COVID-19.
Вести.Ru вчера в 12:20
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Политика

Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
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Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции достигла 50,94%

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ составила 50,94%.
ТАСС 02:23
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Здоровье

Определены пожизненные последствия коронавируса

МедиаПоток 24 июня в 05:42
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу

Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru 02:00
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Происшествия

Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
Коммерсантъ вчера в 13:10
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Кино

Премьера фильма Кристофера Нолана «Довод» переносится на 12 августа

Пандемия коронавируса стала причиной очередного переноса премьеры фильма Кристофера Нолана "Довод".
РЕН ТВ вчера в 23:36
Путешествия

«Яндекс.Путешествия» выяснили планы россиян на летний отдых

Посещать рестораны и кафе во время отпуска намерены 64% россиян, а 36% постараются этого избежать.
Долг.рф 01:29
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Общество

Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины

Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
RT на русском 02:11
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Армия и оружие

США довооружатся истребителями F-22

ВВС США изменит статус старых самолетов с тренировочного на оперативно-боевой. США довооружатся истребителями F-22 Raptor.
Piter.tv вчера в 01:40
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Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, погиб от ранения в голову.
iReactor вчера в 08:15
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Здоровье

Воронежские власти заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом

Воронеж, 26 июня 2020, 09:45 — REGNUM Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Воронежской области стабилизируется.
REGNUM 02:45
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Экономика

Минфин РФ внесет кандидатуру Подгузова для назначения главой ЕАБР

Правительство России подтвердило предстоящее назначение Николая Подгузова председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР).
Известия 02:29
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Общество

«Известия»: права антипрививочников защитят с помощью штрафов

Депутаты Госдумы от "Единой России" обратились в Минюст с письмом, в котором предлагают штрафовать на 30-100 тыс. рублей организации и чиновников, нарушающих права родителей.
ТАСС вчера в 19:16
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
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Происшествия

В Кузбассе осудили экс-замначальника ГИБДД за получение взятки

В Новокузнецке суд признал 45-летнего бывшего заместителя начальника одного из отделов ГИБДД виновным в получении взяток по предварительному сговору.
Сибдепо 02:23
Футбол

«Ливерпуль» впервые в истории стал чемпионом английской премьер-лиги

Футбольный клуб "Ливерпуль" стал новым чемпионом Англии.
Вести.Ru вчера в 17:11
Общество

Суд в Москве, как ожидается, огласит приговор по делу «Седьмой студии»

Эхо Москвы 00:02
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