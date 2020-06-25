с чего всё началось

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.

Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

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