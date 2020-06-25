Политика

РИА НовостиРИА НовостиГермания готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
Читать в источнике
Комментировать145
с чего всё началось
Правительство Германии готовит ответные меры, если США введут новые санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток-2», сообщает Bloomberg
 со ссылкой на источники.
Коммерсантъ16:47

Подробнее о событии

СМИ узнали о планах ФРГ на случай санкций против «Северного потока — 2»

РБК18:47

Bloomberg: Германия готовит ответные меры на санкции США по «Северному потоку-2»

Коммерсантъ16:47

Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

РИА Новости15:27

Берлин начал готовить ответ на случай санкций США против «Северного потока – 2»

Взгляд.ру15:27

Германия ответит США в случае принятия новых санкций по «Северному потоку-2»

Lenta.ru16:30

Bloomberg: Берлин готовит ответ на случай реализации угроз США по «Северному потоку - 2»

ТАСС15:10

Русская Германия (Германия): Вашингтон вводит санкции против немецких госорганов (Русская Германия)

ИноСМИ23 июня в 17:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 21:14, Ашберн
Здоровье

Коронавирусная статистика в США может быть в 10 раз выше официальной

Число случаев заражения коронавирусом в США может превышать официальную статистику в 10 раз и достигать по крайней мере 23 миллионов человек.
Телеканал 360° 19:40
2
Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
117
Футбол

«Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии

Газета.Ru 17:20
Происшествия

Мощный взрыв прогремел в Тегеране

Известия 19:55
4
Гаджеты

AMD заявила, что улучшила энергоэффективность CPU не в 25, а в 32 раза

Сравнение проводилось между процессорами AMD FX-7600P и Ryzen 7 4800H с теплопакетом в 35 и 45 Вт соответственно.
Игромания.ру 14:21
6
Игры

CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября на ПК, Stadia и консолях Xbox One и PS4.
Российская газета 13:01
26
Интернет

«Базальт СПО» выпустила новую версию ОС «Альт Рабочая станция К 9»

«Базальт СПО» выпустила новую версию операционной системы «Альт Рабочая станция К 9» для автоматизированных рабочих мест.
CNews 23 июня в 03:00
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости 17:54
5,8K
Космос

Раскрыта загадка темной стороны Луны

РИА Новости 02:15
11
Армия и оружие

СМИ назвали «загадочное оружие», которым РФ способна отбить атаку США

Информационные СМИ назвали «загадочное оружие», которым Россия способна отбить любую атаку США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:16
9
Футбол

«Арсенал» обыграл «Саутгемптон» и поднялся на девятое место

"Арсенал" в матче 31-го тура чемпионата Англии обыграл "Саутгемптон" со счетом 2:0. Голы на свой счет записали Эдвард Нкетиа и Джо Уиллок.
Спорт-Экспресс 14:56
Политика

Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым

У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости 18:16
375
Наука

Пластырь для операций на внутренних органах создали в США

Live24 07:16
13
Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
3,9K
Космос

Раскрыты новые возможности перспективного космического корабля «Орел»

Новый российский космический корабль «Орел» в случае нештатной ситуации при запуске сможет приводниться в океане, сообщил главный конструктор по разработке пилотируемого транспортного корабля нового поколения Игорь Хамиц.
Взгляд.ру 22 июня в 17:57
107
Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
323
Происшествия

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

РБК 20:17
36
Экономика

Как новые законы изменят жизнь россиян в июле

Появляется новый объект интеллектуальных прав - географическое указание В России 27 июля появляется новый объект интеллектуальных прав - географическое указание.
Российская газета 21:00
Кино

Майкл Китон может вернуться к роли Бэтмена

ProfiСinema.ru 23 июня в 11:13
12
Происшествия

Полиция установила личности найденных в московской квартире младенцев

Полиция установила личности четверых из пяти младенцев, после обнаружения которых 23 июня в Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК (торговля людьми).
РБК 07:42
55
Футбол

«Оренбург» объявил о восьми случаях заражения коронавирусом в клубе

В матче 23-го тура с «Тамбовом» башкирская команда сыграла сильнейшим составом, победив дома со счетом 2:1. 25 июня «Уфа» объявила, что новые тесты на коронавирус всех членов команды принесли отрицательный результат.
РБК 08:36
26
Шоу-бизнес

Ивлеева объяснила хвастовство роскошной жизнью

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева объяснила своим подписчикам в инстаграме, почему стала демонстрировать атрибуты богатой жизни.
РИА Новости 12:49
18
Происшествия

Польша выдала России предполагаемого киллера

Польша выдала России предполагаемого киллера Власти Польши удовлетворили запрос Генпрокуратуры России о выдаче предполагаемого киллера Вячеслава Исминдирова, известного как Слава Палач.
Коммерсантъ 10:28
4
Авто

Обновленный Genesis G70 показали без камуфляжа

В сети появились изображения обновлённого Genesis G70 без камуфляжа. Снимки опубликовал портал The Korean Car Blog.
За рулем Кубань 01:13
Интернет

В Badoo разработали дикпик-детектор

Афиша Daily 11:52
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
7,4K
Политика

Трамп сравнил свои отношения с Россией и с демократами

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему проще вести дела с Россией и КНДР, чем с «немного сумасшедшими» демократами.
Известия 18:51
3
Общество

COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции

С начала эпидемии в Новосибирской области COVID-19 заразились 5458 человек.
Вести.Ru 09:36
173
Общество

ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе

В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
1K
Политика

Путин рассказал о противниках прямых выплат

Анонс телепередачи вышел в эфире телеканала "Россия 1".
Российская газета 17:28
432
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное