Политика
РИА НовостиГермания готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
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с чего всё началось
В правительстве ФРГ начали подготовку ответных мер в случае реализации угроз США «Северному потоку – 2». Об этом в четверг, 25 июня, сообщает агентство Bloomberg.Известия14:54
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Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
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Возможность «двойного» голосования по поправкам в Конституцию исключена.
Агентство Москва 13:44
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В Ленобласти выросла заболеваемость внебольничной пневмонией
В Ленинградской области заболеваемость внебольничной пневмонией превысила многолетние данные на 65%, передает 78.ru.
Санкт-Петербургские ведомости 10:35
Общество
Суд США обязал Telegram вернуть покупателям Gram $1,22 млрд
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram Group Inc. вернуть покупателям цифровых токенов Gram $1,22 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда.
Газета.Ru 13:12
Общество
Граждане не торопятся в фитнесс-центры
Граждане не торопятся в фитнесс-центры В первые дни после снятия ограничений, действовавших во время режима самоизоляции на фоне пандемии COVID-19, в Москве заработало менее 60% фитнес-клубов.
Коммерсантъ 18:01
Происшествия
Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Российский блогер Александр Diablo R1 погиб в ДТП на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:56
Кино
Новый фильм Вуди Аллена откроет кинофестиваль в Сан-Себастьяне
Афиша Daily 11:00
Политика
Стало известно о новом обращении Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин планирует снова обратиться к россиянам в преддверии голосования по поправкам в Конституцию.
Lenta.ru 11:39
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Федеральные власти рекомендовали при необходимости переводить школы на режим дистанционного обучения еще 14 марта.
РБК 05:52
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
Армия и оружие
На Красной площади впервые показали 24 образца новейшей бронетехники
Зародившаяся в последние годы традиция показывать на брусчатке Красной площади новое вооружение и боевую технику была соблюдена.
Российская газета вчера в 09:44
Футбол
Экс-футболист «Барселоны» принес «Бетису» победу над «Эспаньолом»
Игра завершилась победой команды из Севильи со счетом 1:0. Единственный мяч на 48-й минуте забил 29-летний испанский экс-защитник каталонской «Барселоны» Марк Бартра.
REGNUM 17:59
Общество
Audi разрывает контракт с Собчак из-за подозрений в расизме
Немецкая версия журнала Business Insider сообщила, что Audi разрывает договор о сотрудничестве с телеведущей Ксенией Собчак, которая была амбассадором бренда в России, из-за предполагаемых расистских высказываний в соцсетях.
Sostav.ru вчера в 23:10
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
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Авто
Компания Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качества
Американский бренд Tesla, специализирующийся на выпуске электрифицированных машин, занял в рейтинге последнее место.
Car.ru 04:27
Гаджеты
Монитор Samsung Odyssey G9 появился в продаже
Цена монитора составляет 1600 долларов.
Megaobzor.com вчера в 10:38
Кино
Японский робот Эрика снимется в фильме
Газета.Ru 09:29
Кино
Трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Козловского опубликован в сети
RuNews24.ru вчера в 03:31
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в США может превышать 20 млн
Количество инфицированных коронавирусом в США может быть в 10 раз выше и составлять более 20 млн человек.
ТАСС 16:56
Футбол
Акинфеев жестко высказался о разгромном поражении от «Зенита»
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал разгромное поражение от "Зенита" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 15:11
Авто
Немецкий дилер Lada требует возобновления поставок
Немецкий дистрибьютор LADA, компания Lada Deutschland GmbH оформила петицию в адрес АвтоВАЗа, Минэкономразвития и посольства РФ с просьбой вернуть машины российской марки на рынки Германии и всего Евросоюза.
Автоновости дня 09:20
Технологии
Cyberpunk 2077 выйдет в NVIDIA GeForce NOW
Сотрудники польской компании CD Project RED рассказали, что их новая игра про будущее под названием Cyberpunk 2077 будет поддерживаться платформой NVIDIA GeForce NOW прямо на релизе.
Megaobzor.com 16:28
Экономика
McCain готовится локализовать производство под Тулой
McCain готовится локализовать производство под Тулой В России может появиться новый крупный производитель картофеля фри.
Коммерсантъ 18:01
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии по футболу
Поражение "Манчестер Сити" в матче против лондонского "Челси" позволило "Ливерпулю" впервые с сезона-1989/90 стать чемпионом Англии по футболу.
РИА Новости 17:14
Происшествия
Начальника колонии-поселения под Орлом подозревают в получении взятки
Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника колонии-поселения в селе Шахово Орловской области (КП-3) по подозрению в получении взятки, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе СУ СК России по региону.
ТАСС 16:06
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото своего отца-генерала
Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru вчера в 07:37