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Германия готовится объявить о чрезвычайных мерах для обеспечения газоснабжения

Власти ФРГ рассматривают возможность объявления режима чрезвычайной ситуации в связи с напряженной обстановкой вокруг поставок газа.
Neftegaz.ru
Вторая ступень означает, что правительство будет рекомендовать компаниям экономить газ.
ТАСС
Также ранее во вторник агентство EFE сообщило, что Швеция вслед за Данией активизировала первый этап плана аварийного газоснабжения для западной и южной частей территории страны, готовясь к возможным перебоям поставок газа.
Интерфакс
Канада и Германия сейчас ведут переговоры, однако Газпром считает, что пути решения проблемы с поставками отремонтированного оборудования для МГП Северный поток на сегодня нет.
Neftegaz.ru

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СМИ: ФРГ объявит 8 июля о введении режима аварийной ситуации из-за поставок газа
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