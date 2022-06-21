Также ранее во вторник агентство EFE сообщило, что Швеция вслед за Данией активизировала первый этап плана аварийного газоснабжения для западной и южной частей территории страны, готовясь к возможным перебоям поставок газа.
Видеокарты Arc для настольных ПК в настоящее время доступны только в Китае, и китайский обозреватель взял карту для тестового запуска, чтобы увидеть, насколько хорошо она соотносится с AMD RX 6400 и Nvidia GTX 1650.
Запланированные властями темпы индексации ожидаемо превышают утвержденные законом о бюджете ПФР на 2022–2024 годы: им предполагалось увеличение страховых пенсий неработающих пенсионеров в 2023 году на 5,6%, а в 2024 году — на 5,5%.