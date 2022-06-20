Власти Германии и Австрии планируют вернуть к работе угольные электростанции, закрытые из-за отказа использовать загрязняющее атмосферу ископаемое топливо, в ответ на сокращение поставок российского газа, сообщил Bloomberg.
По словам министра экономики Германии и сопредседателя экологической партии «Союз 90 / Зеленые» Роберта Хабека, возрождать использование угля для выработки электроэнергии «горько, но снизить потребление газа в сложившейся ситуации просто необходимо».
В понедельник министерство иностранных дел Литвы направило временному поверенному в делах России Сергею Рябоконю ноту, разъясняющую применение мер Европейского союза (ЕС) в отношении продукции из стали и черных металлов, следующей транзитом между Калининградской областью и остальной частью России, сообщил литовский МИД.