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Германия и Австрия решили запустить угольные электростанции из-за уменьшения поставок газа

Власти Германии и Австрии планируют вернуть к работе угольные электростанции, закрытые из-за отказа использовать загрязняющее атмосферу ископаемое топливо, в ответ на сокращение поставок российского газа, сообщил Bloomberg.
Forbes
По словам министра экономики Германии и сопредседателя экологической партии «Союз 90 / Зеленые» Роберта Хабека, возрождать использование угля для выработки электроэнергии «горько, но снизить потребление газа в сложившейся ситуации просто необходимо».
Секрет фирмы
Немецкие газовые хранилища заполнены сейчас примерно на 57%.
Forbes
Экономика Германии на 35% зависит от поставок российского газа, напоминает агентство.
Forbes

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Германия и Австрия решили запустить угольные электростанции из-за уменьшения поставок газа
Газета.Ru10:04
Bloomberg: в Германии и Австрии возобновят работу угольные электростанции из-за сокращения поставок газа из РФ — Инфо24.ru
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