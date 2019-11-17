Футбол

Sport24.ruSport24.ruГермания и Голландия вышли на Евро-2020

Германия — Беларусь
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Боруссия Парк»
Маттиас Гинтер
41′
Леон Горетцка
49′
Тони Кроос
55′
68′
Денис Лаптев
Виталий Лисакович
Тимо Вернер
Юлиан Брандт
68′
Робин Кох
75′
78′
Юрий Ковалев
Максим Скавыш
Тони Кроос
83′
Серж Гнабри
Лука Вальдшмидт
84′
84′
Павел Нехайчик
Дмитрий Бессмертный
Лука Вальдшмидт
Себастьян Руди
90′+1′
В другом матче дня Северная Ирландия и Голландия сыграли вничью — 0:0. Таким образом, Германия и Голландия обеспечили себе участие в основном турнире Евро-2020. Немцы уже не упадут ниже второго места, а Северная Ирландия не обгонит Голландию по результатам личных встреч.
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