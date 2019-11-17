В другом матче дня Северная Ирландия и Голландия сыграли вничью — 0:0. Таким образом, Германия и Голландия обеспечили себе участие в основном турнире Евро-2020. Немцы уже не упадут ниже второго места, а Северная Ирландия не обгонит Голландию по результатам личных встреч.

Германия и Голландия вышли на Евро-2020

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