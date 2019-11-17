Футбол
Sport24.ruГермания и Голландия вышли на Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Боруссия Парк»
Маттиас Гинтер
|41′
Леон Горетцка
|49′
Тони Кроос
|55′
|68′
Денис Лаптев
Виталий Лисакович
Тимо Вернер
Юлиан Брандт
|68′
Робин Кох
|75′
|78′
Юрий Ковалев
Максим Скавыш
Тони Кроос
|83′
Серж Гнабри
Лука Вальдшмидт
|84′
|84′
Павел Нехайчик
Дмитрий Бессмертный
Лука Вальдшмидт
Себастьян Руди
|90′+1′
Германия
Расстановка 4‑3‑3
1
Нойер
13
Клостерманн
4
Гинтер
2
Кох
14
Шульц
21
Гюндоган
6
Киммих
8
Кроос
2 ×
18
Горетцка
16
Руди
10
Брандт
1
Гутор
21
Матвейчук
3
Мартынович
4
Наумов
5
Поляков
2
Драгун
18
Маевский
6
Бессмертный
11
Скавыш
17
Лисакович
22
Стасевич
Беларусь
Расстановка 4‑3‑3
В другом матче дня Северная Ирландия и Голландия сыграли вничью — 0:0. Таким образом, Германия и Голландия обеспечили себе участие в основном турнире Евро-2020. Немцы уже не упадут ниже второго места, а Северная Ирландия не обгонит Голландию по результатам личных встреч.
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Ван Дейк о 0:0 с Северной Ирландией: «Мы отобрались на Евро, и это важнее всего»
Sports.ruвчера в 17:01
Виргил ван Дейк: «Неважно каким способом Голландия квалифицировалась на Евро-2020»
Спорт-Экспрессвчера в 21:35
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