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Германия ищет новые турбины для газопровода «Северный поток»

В Министерстве экономики Германии заявили, что в настоящее время оперативно проводят переговоры с Канадой о поставках турбин для газопровода «Северный поток».
URA.Ru
Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил ранее, что считает политическим решение России сократить прокачку газа по "Северному потоку 1".
РИА Новости
Также «Газпром» сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая» и со следующего дня сможет поставлять через «Северный поток» не более 67 млн кубов в сутки.
URA.Ru
Позднее издание Berliner Zeitung сообщало, что Siemens подтвердил, что не может вернуть турбину для газопровода "Северный поток" после ремонта в Канаде.
Газета.Ru

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Германия ищет новые турбины для газопровода «Северный поток»
URA.Ru09:52
Германия ведёт переговоры с Канадой о поставке турбин для «Северного потока»
RT на русском09:11
В Германии подтвердили, что ведут переговоры с Канадой о турбинах для «Северного потока»
Газета.Ru09:06
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