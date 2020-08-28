Германия может ввести санкции против РФ из-за Навального

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Германия будет готова ввести санкции против России в случае, если в Берлине придут к выводу, что за отравлением Алексея Навального стоит Москва. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на главу немецкого МИД Хайко Мааса.