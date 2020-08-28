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Газета.Ru
Газета.Ru

Германия может ввести санкции против РФ из-за Навального

Германия будет готова ввести санкции против России в случае, если в Берлине придут к выводу, что за отравлением Алексея Навального стоит Москва. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на главу немецкого МИД Хайко Мааса.В источнике
С чего всё началось
«Что касается готовности России прояснить дело Навального, мы будем действовать так же, как и в случае с убийством в Тиргартене»,— сказал господин Маас на пресс-конференции в Берлине (цитата по Reuters
).
Коммерсантъ09:45
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Газета.Ru

Германия может ввести санкции против РФ из-за Навального

Газета.Ru10:05
ИА Красная Весна

В Германии считают, что Россия должна разъяснить ситуацию с Навальным

ИА Красная Весна09:15
Коммерсантъ

МИД Германии заявил о возможных дипломатических последствиях дела Навального для России

Коммерсантъ09:45
REGNUM

Глава МИД ФРГ заявил, что России придётся прояснять ситуацию с Навальным

REGNUM09:41
ТАСС

Маас: Россия должна внести больший вклад в прояснение инцидента с Навальным

ТАСС09:22
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Германия потребовала от России прояснить инцидент с Навальным

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РФС отменил удаление игрока «Динамо» Скопинцева в матче с «Зенитом»

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Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

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Газета.Ru26 августа в 08:44
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