Германия может ввести санкции против РФ из-за Навального
Германия будет готова ввести санкции против России в случае, если в Берлине придут к выводу, что за отравлением Алексея Навального стоит Москва. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на главу немецкого МИД Хайко Мааса.В источнике
С чего всё началось
«Что касается готовности России прояснить дело Навального, мы будем действовать так же, как и в случае с убийством в Тиргартене»,— сказал господин Маас на пресс-конференции в Берлине (цитата по Reuters
).
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