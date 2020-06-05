Политика

Газета.RuГазета.RuВ ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
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В Германии допустили введение штрафных пошлин на газ из США

Германия может ввести штрафные пошлины на американский газ, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток — 2", заявил РИА Новости глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
РИА Новости08:28

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В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США

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Lenta.ru09:02

В бундестаге допустили введение Германией штрафных пошлин на газ из США

РБК11:31
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Общество

Умерла ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина

РБК 06:54
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Общество

Прохоров вступился за Потанина после ЧП в Норильске

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Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтианс»

Газета.Ru 15:47
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Общество

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RT на русском 10:10
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Политика

В Москве арестовали Николая Платошкина

Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
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Армия и оружие

Хафтару перекрыли выход на Триполи

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявило о том, что установило контроль над городом Тархуна, который был оплотом Ливийской национальной армии (ЛНС) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром.
Коммерсантъ 05:55
Космос

Определились первые туристы для полета на МКС на корабле Маска

Взгляд.ру вчера в 03:38
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Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
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Общество

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 11:23
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Политика

МИД России принялся за угрозы Чехии после высылки дипломатов

Министерство иностранных дел России пригрозило Чехии комплексом мер за высылку дипломатов из-за скандала с ввозом в эту страну смертельного яда рицина якобы для отравления местных политиков.
Lenta.ru 12:42
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Политика

Трамп распорядился сократить количество войск в Германии

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве.
Интерфакс 15:33
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Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
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Motorola выпустила новые смартфоны Moto G Fast и Moto E

Многим поклонникам компании Motorola хорошо известно, что Moto G Power является весьма отличным смартфоном.
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Здоровье

Медик раскрыла детали лечения зараженных коронавирусом в барокамере

РИА Новости 15:58
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

В прежних рекомендациях ВОЗ говорилось, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.
РБК 15:29
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Происшествия

Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве

Ведомости 12:54
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Общество

В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров

Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru 03 июня в 19:49
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Гаджеты

Лимитированная серия OPPO Reno Ace 2 EVA Limited Edition и аксессуаров

Примечательно, что упаковка представляет собой пасхальное яйцо в форме белой капсулы, а инструмент для извлечения SIM-карты представляет собой мини-копье с короткой ручкой Longinus.
Megaobzor.com 03 июня в 12:06
Общество

Улицу перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев

РИА Новости 12:13
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Происшествия

В Туве мужчину обвинили в совращении 9-летней падчерицы

Тес-Хемский район, Тува, 4 июня 2020, 14:26 — REGNUM 29-летнего жителя Тес-Хемского района Тувы обвинили в сексуальном преступлении против своей падчерицы.
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Общество

В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей

Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
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Общество

Шапошников ответил на обвинение Навального в незаконном заработке

Два года назад спикер Мосгордумы Алексей Шапошников действительно продал акции АО «Северянин», а полученные средства направил в уставный капитал собственной компании.
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Общество

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Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
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Общество

Суд запретил Варваре Карауловой гулять по ночам

Кунцевский суд Москвы установил административный надзор за Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и освобождена условно-досрочно, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
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Состоялось взвешивание перед турниром UFC 250 в Лас-Вегасе (США).
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Религия

На Троицкую родительскую субботу оренбуржцы смогут попасть на кладбища

Завтра же в очередную родительскую субботу - перед великим православным праздником Троицы - ограничений по посещению кладбищ никаких не вводят, так что оренбуржцы смогут посетить могилы умерших.
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Общество

Власти Пекина выдадут жителям на покупки ваучеры на $1,7 млрд

Пекин, 5 июня 2020, 22:43 — REGNUM Потребительские ваучеры на общую сумму $1,7 млрд выдадут гражданам власти Пекина.
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