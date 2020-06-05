Политика
Газета.RuВ ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
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Германия может ввести штрафные пошлины на американский газ, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток — 2", заявил РИА Новости глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.РИА Новости08:28
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Общество
Прохоров вступился за Потанина после ЧП в Норильске
Миллиардер Михаил Прохоров считает, что призывы к смене собственника «Норникеля» и национализации компании – это серьезная угроза для всех частных компаний в России.
Ведомости 04:51
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Газета.Ru 10:50
Общество
Генпрокуратура назвала предварительную причину ЧП в Норильске
В Генеральной прокуратуре России назвали предварительную причину разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.
RT на русском 10:10
Политика
В Москве арестовали Николая Платошкина
Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
Армия и оружие
Хафтару перекрыли выход на Триполи
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявило о том, что установило контроль над городом Тархуна, который был оплотом Ливийской национальной армии (ЛНС) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром.
Коммерсантъ 05:55
Космос
Определились первые туристы для полета на МКС на корабле Маска
Взгляд.ру вчера в 03:38
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
Общество
В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 11:23
Политика
МИД России принялся за угрозы Чехии после высылки дипломатов
Министерство иностранных дел России пригрозило Чехии комплексом мер за высылку дипломатов из-за скандала с ввозом в эту страну смертельного яда рицина якобы для отравления местных политиков.
Lenta.ru 12:42
Политика
Трамп распорядился сократить количество войск в Германии
Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве.
Интерфакс 15:33
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Гаджеты
Motorola выпустила новые смартфоны Moto G Fast и Moto E
Многим поклонникам компании Motorola хорошо известно, что Moto G Power является весьма отличным смартфоном.
МИТ 09:30
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
В прежних рекомендациях ВОЗ говорилось, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.
РБК 15:29
Общество
В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров
Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru 03 июня в 19:49
Гаджеты
Лимитированная серия OPPO Reno Ace 2 EVA Limited Edition и аксессуаров
Примечательно, что упаковка представляет собой пасхальное яйцо в форме белой капсулы, а инструмент для извлечения SIM-карты представляет собой мини-копье с короткой ручкой Longinus.
Megaobzor.com 03 июня в 12:06
Происшествия
В Туве мужчину обвинили в совращении 9-летней падчерицы
Тес-Хемский район, Тува, 4 июня 2020, 14:26 — REGNUM 29-летнего жителя Тес-Хемского района Тувы обвинили в сексуальном преступлении против своей падчерицы.
REGNUM вчера в 07:26
Общество
В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей
Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
RuNews24.ru 02 июня в 23:50
Общество
Шапошников ответил на обвинение Навального в незаконном заработке
Два года назад спикер Мосгордумы Алексей Шапошников действительно продал акции АО «Северянин», а полученные средства направил в уставный капитал собственной компании.
Компания вчера в 04:59
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений
Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 14:52
Общество
Суд запретил Варваре Карауловой гулять по ночам
Кунцевский суд Москвы установил административный надзор за Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и освобождена условно-досрочно, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Взгляд.ру вчера в 12:20
Единоборства
Нуньес оказалась тяжелее Спенсер на взвешивании перед UFC 250
Состоялось взвешивание перед турниром UFC 250 в Лас-Вегасе (США).
Спорт-Экспресс 15:19
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава впервые поссорилась с новым возлюбленным
Личность молодого человека Екатерина тщательно скрывает, но недавно в своём интервью актрисе Агате Муцениеце она призналась, что накануне впервые поссорилась с новым бойфрендом.
Paparazzi.ru 14:20
Происшествия
СК опубликовал видео с разливом топлива в Норильске
Следственный комитет опубликовал видео с места разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03 июня в 16:16
Религия
На Троицкую родительскую субботу оренбуржцы смогут попасть на кладбища
Завтра же в очередную родительскую субботу - перед великим православным праздником Троицы - ограничений по посещению кладбищ никаких не вводят, так что оренбуржцы смогут посетить могилы умерших.
Orenday.ru 08:00
Общество
Власти Пекина выдадут жителям на покупки ваучеры на $1,7 млрд
Пекин, 5 июня 2020, 22:43 — REGNUM Потребительские ваучеры на общую сумму $1,7 млрд выдадут гражданам власти Пекина.
REGNUM 15:43