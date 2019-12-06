Общество
Газета.RuГермания начала расследование дела Скрипалей
Генеральная прокуратура ФРГ и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери, сообщает издание Spiegel. Дело ведется под кодовым название "Нови".
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Энергетика
Украина поставила условие России по газовым спорам
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
Происшествия
СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Следственный комитет России предъявил обвинение Хасану Полонкоеву и его родственнику по делу об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова вышла в свет в прозрачной блузке
Перед публикой 51-летняя Стриженова появилась в черной юбке с завышенной талией и прозрачной блузке с объемными рукавами.
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Политика
Бывший лидер Боливии Эво Моралес вылетел на Кубу
Экс-глава Боливии Эво Моралес в пятницу отправился из Мексики на Кубу самолетом, рассказал в Twitter представитель МИД Мексики Роберто Веласко.
Общество
Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике
Политика
Российские военные снабдили школьников из Алеппо канцтоварами
Общество
Госдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию
Футбол
ЦСКА поборется за топ-3 в игре с «Краснодаром»
Самый интересный и непредсказуемый матч 19 тура РПЛ пройдёт сегодня в Краснодаре: в гости к «быкам» приедет московский ЦСКА.
Политика
Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Владимиром Путиным в "нормандском формате".
Происшествия
Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей
Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
Политика
Лавров оценил данные СМИ о «русских хакерах» во Франции
Глава Министрества иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал данные газеты Le Monde о "русских хакерах", которые якобы причастны к публикации переписки французского лидера Эммануэля Макрона, а также сформировали "шпионское гнездо" во Франции.
Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева представила в столице фильм «Тот самый концерт»
Народная артистка СССР Алла Пугачева представила в столичном кинотеатре «Октябрь» фильм «Тот самый концерт», передает ТАСС.
Происшествия
Суд вынес приговор еще троим фигурантам «московского дела»
Игры
В Steam стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2
На платформе Steam открыли предпродажу шутера Red Dead Redemption 2. Оригинальная версия игры обойдется в ₽2 499, а стоимость изданий Special и Ultimate составляет ₽3 299 и ₽3 999 соответственно.
Кино
Названы любимые новогодние фильмы россиян
Советская мелодрама "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" возглавила рейтинг лучших новогодних фильмов.
Здоровье
Создан позволяющий похудеть напиток из морского сорняка
Российские учёные создали напиток, который позволит избавляться от похмелья.
Энергетика
На юге Мексики обнаружили месторождение нефти объемом 500 млн баррелей
Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex обнаружила крупное месторождение нефти, получившее название "Кески", на суше в штате Табаско на юго-востоке страны.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Россиянка Алена Косторная побила свой же мировой рекорд в короткой программе во время финала Гран-при в Турине.
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов за 2019 год.
Музыка
Названы самые популярные видео на YouTube в России
Авто
Первый российский электромобиль Zetta скоро появится в продаже
Серийное производство первого российского электрокара Zetta стартует в Тольятти в первом квартале 2020 года.
Здоровье
Каабак ответил на вопрос о пересадке человеку головы
Трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Михаил Каабак в интервью ютьюб-каналу "ЖИЗА" рассказал, что будет с человеком, если ему пересадить голову другого человека.
Общество
В Оренбуржье из-за метели закрыли дороги
Прекращено движение транспорта на участке федеральной трассы М-5 «Урал» (Оренбург — Орск — Подъезд к пункту пропуска «Орск») км 170+000 (н. п. Краснощеково) — км 260+000 (н. п. Гай), а также на участке дороги регионального и муниципального значения Каменноозерное-Медногорск км 177+000 — км 184+000.
Авто
Geely совместно с Volvo представили новый купеобразный внедорожник
Шведская фирма Lynk & Co, принадлежащая китайскому автомобильному гиганту Geely, запустила свою последнюю модель под названием 05.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках
Присутствующая на заседании замминистра энергетики Анастасия Бондаренко заверила Матвиенко, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года, а подзаконные акты к этому времени будут готовы и призвала спикера глубже погрузиться в данную тему.