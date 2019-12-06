Общество

Газета.RuГазета.RuГермания начала расследование дела Скрипалей

Генеральная прокуратура ФРГ и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери, сообщает издание Spiegel. Дело ведется под кодовым название "Нови".
Читать в источнике
Комментировать42

Подробнее о событии

Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей

Lenta.ruвчера в 08:42

Spiegel: в Германии началось расследование против фигурантов дела Скрипалей

Коммерсантъвчера в 12:06

Прокуратура Германии взялась за «дело Скрипаля»

REGNUMвчера в 09:43

Германия начала собственное расследование отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии

Эхо Москвывчера в 19:04

СМИ: Берлин начал расследование по «делу Скрипалей»

News.ruвчера в 08:39

Генпрокуратура ФРГ не комментирует сообщения о следствии против фигурантов дела Скрипалей

ТАССвчера в 09:34

Spiegel сообщил о визите Петрова и Боширова в Германию

Вести.Ruвчера в 08:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено вчера в 23:45, Ашберн
Энергетика

Украина поставила условие России по газовым спорам

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
РИА Новости вчера в 21:33
Происшествия

СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Следственный комитет России предъявил обвинение Хасану Полонкоеву и его родственнику по делу об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
РБК вчера в 22:27
Шоу-бизнес

51-летняя Екатерина Стриженова вышла в свет в прозрачной блузке

Перед публикой 51-летняя Стриженова появилась в черной юбке с завышенной талией и прозрачной блузке с объемными рукавами.
Слово и Дело вчера в 23:30
Футбол

Зенит — Динамо 3:0

RT на русском вчера в 13:12
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Газета.Ru вчера в 03:42
Политика

Бывший лидер Боливии Эво Моралес вылетел на Кубу

Экс-глава Боливии Эво Моралес в пятницу отправился из Мексики на Кубу самолетом, рассказал в Twitter представитель МИД Мексики Роберто Веласко.
Политика Сегодня вчера в 23:06
Общество

Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике

РИА Новости вчера в 03:12
Политика

Российские военные снабдили школьников из Алеппо канцтоварами

РЕН ТВ вчера в 21:07
Общество

Госдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию

Коммерсантъ 05 декабря в 07:38
Футбол

ЦСКА поборется за топ-3 в игре с «Краснодаром»

Самый интересный и непредсказуемый матч 19 тура РПЛ пройдёт сегодня в Краснодаре: в гости к «быкам» приедет московский ЦСКА.
Нева Спорт вчера в 19:00
Политика

Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Владимиром Путиным в "нормандском формате".
РИА Новости вчера в 23:40
Происшествия

Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей

Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
РИА Новости вчера в 06:48
Политика

Лавров оценил данные СМИ о «русских хакерах» во Франции

Глава Министрества иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал данные газеты Le Monde о "русских хакерах", которые якобы причастны к публикации переписки французского лидера Эммануэля Макрона, а также сформировали "шпионское гнездо" во Франции.
Газета.Ru вчера в 17:28
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Известия вчера в 12:42
Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Комсомольская правда вчера в 03:59
Шоу-бизнес

Алла Пугачева представила в столице фильм «Тот самый концерт»

Народная артистка СССР Алла Пугачева представила в столичном кинотеатре «Октябрь» фильм «Тот самый концерт», передает ТАСС.
Слово и Дело вчера в 19:14
Происшествия

Суд вынес приговор еще троим фигурантам «московского дела»

Коммерсантъ вчера в 12:30
Игры

В Steam стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2

На платформе Steam открыли предпродажу шутера Red Dead Redemption 2. Оригинальная версия игры обойдется в ₽2 499, а стоимость изданий Special и Ultimate составляет ₽3 299 и ₽3 999 соответственно.
CyberSport.ru 05 декабря в 03:28
Кино

Названы любимые новогодние фильмы россиян

Советская мелодрама "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" возглавила рейтинг лучших новогодних фильмов.
12 Канал Омск 05 декабря в 05:58
Здоровье

Создан позволяющий похудеть напиток из морского сорняка

Российские учёные создали напиток, который позволит избавляться от похмелья.
Вечерняя Москва вчера в 23:19
Энергетика

На юге Мексики обнаружили месторождение нефти объемом 500 млн баррелей

Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex обнаружила крупное месторождение нефти, получившее название "Кески", на суше в штате Табаско на юго-востоке страны.
ТАСС вчера в 21:25
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Россиянка Алена Косторная побила свой же мировой рекорд в короткой программе во время финала Гран-при в Турине.
Коммерсантъ вчера в 14:34
Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Интерфакс вчера в 15:38
Музыка

Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов за 2019 год.
Газета.Ru вчера в 19:08
Музыка

Названы самые популярные видео на YouTube в России

ФАН 05 декабря в 16:09
Авто

Первый российский электромобиль Zetta скоро появится в продаже

Серийное производство первого российского электрокара Zetta стартует в Тольятти в первом квартале 2020 года.
АБН вчера в 01:41
Здоровье

Каабак ответил на вопрос о пересадке человеку головы

Трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Михаил Каабак в интервью ютьюб-каналу "ЖИЗА" рассказал, что будет с человеком, если ему пересадить голову другого человека.
РИА Новости вчера в 22:07
Общество

В Оренбуржье из-за метели закрыли дороги

Прекращено движение транспорта на участке федеральной трассы М-5 «Урал» (Оренбург — Орск — Подъезд к пункту пропуска «Орск») км 170+000 (н. п. Краснощеково) — км 260+000 (н. п. Гай), а также на участке дороги регионального и муниципального значения Каменноозерное-Медногорск км 177+000 — км 184+000.
REGNUM вчера в 11:39
Авто

Geely совместно с Volvo представили новый купеобразный внедорожник

Шведская фирма Lynk & Co, принадлежащая китайскому автомобильному гиганту Geely, запустила свою последнюю модель под названием 05.
32CARS.ru вчера в 17:16
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках

Присутствующая на заседании замминистра энергетики Анастасия Бондаренко заверила Матвиенко, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года, а подзаконные акты к этому времени будут готовы и призвала спикера глубже погрузиться в данную тему.
Известия вчера в 21:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное