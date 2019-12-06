Общество

Газета.RuГазета.RuГермания начала расследование дела Скрипалей

Генеральная прокуратура ФРГ и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери, сообщает издание Spiegel. Дело ведется под кодовым название "Нови".
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Германия начала собственное расследование отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии

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Согласно подсчетам Forbes, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года 10 самых высокооплачиваемых музыкантов мира суммарно заработали свыше $1 млрд до вычета налогов.
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