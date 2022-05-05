ТАССГермания начала заполнение крупнейшего в Западной Европе газохранилищаВласти Германии начали заполнение газом крупнейшего в Западной Европе подземного газохранилища (ПХГ) "Реден" на севере ФРГ (федеральная земля Нижняя Саксония).ТАСС4 апреля Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ отдало компанию Gazprom Germania GmbH под попечительское управление Федерального сетевого агентства до 30 сентября.ТАССЦель - заполнить ПХГ в соответствии с законом, а именно добиться к 1 октября уровня заполненности в 80%, к 1 ноября - в 90%.ТАССОператором газохранилища выступает компания Astora, стопроцентная "дочка" компании Gazprom Germania, которая с 4 апреля находятся на попечительском управлении Федерального сетевого агентства.Finam.RuЧитать далееСвернутьСпортивные советыСпортивные советыSolenka.infoГазета.RuПодробнее о событииГермания начала заполнять крупнейшее газохранилище в Западной Европе к следующей зимеLenta.ru11:29Германия планирует заполнить газом крупнейшее хранилище в ЕвропеГазета.Ru12:12DPA: крупнейшее газохранилище «Реден» необходимо заполнить на 80% к первому октябряПРАЙМ11:47ФРГ начала заполнять газом самое большое на Западе газохранилищеИзвестия11:34Германия начала заполнять крупнейшее в Западной Европе газохранилищеForbes12:24Германия начала заполнять крупнейшее западноевропейское газохранилищеМосковский Комсомолец11:02Германия начала заполнение крупнейшего в Западной Европе газохранилищаТАСС10:28Показать ещёОценить183Поделиться