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Германия начала заполнение крупнейшего в Западной Европе газохранилища

Власти Германии начали заполнение газом крупнейшего в Западной Европе подземного газохранилища (ПХГ) "Реден" на севере ФРГ (федеральная земля Нижняя Саксония).
ТАСС
4 апреля Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ отдало компанию Gazprom Germania GmbH под попечительское управление Федерального сетевого агентства до 30 сентября.
ТАСС
Цель - заполнить ПХГ в соответствии с законом, а именно добиться к 1 октября уровня заполненности в 80%, к 1 ноября - в 90%.
ТАСС
Оператором газохранилища выступает компания Astora, стопроцентная "дочка" компании Gazprom Germania, которая с 4 апреля находятся на попечительском управлении Федерального сетевого агентства.
Finam.Ru

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