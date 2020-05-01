с чего всё началось

Федеральное сетевое агентство Германии намерено отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС.

Политика Байден отверг обвинения бывшей сотрудницы в изнасиловании Бывший вице-президент США и нынешний кандидат в президенты от Демократической партии Джон Байден отверг обвинения бывшей сотрудницы Тары Рид в изнасиловании 27 лет назад и заявил, что это неправда. 5

Политика Путин назначил Белоусова исполняющим обязанности премьера Президент России Владимир Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы правительства. 49

Общество В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан. 26

Здоровье В США спрогнозировали продление пандемии коронавируса на несколько лет «Сообщения о рисках контактирования между людьми, которые поступают от правительственных чиновников, должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится, и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет», — говорится в докладе. 66

Общество Томский губернатор назвал электронные пропуска унижением достоинства Томск, 29 апреля 2020, 15:15 — REGNUM В Томской области, где продолжает действовать режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса, не будут вводить пропуска с QR-кодами. 14

Происшествия В Новосибирске скончался пациент с коронавирусом Новосибирск, 1 мая 2020, 15:49 — REGNUM В Новосибирской области официально подтверждена смерть ещё одного пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб. 1

Политика Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112», на днях Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли ему подходящую должность. 14

Общество Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса «При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве. 380

Политика В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера. 1K

Общество Проценко назвал причину для всплеска эпидемии коронавируса Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, при каком условии может случиться всплеск зараженных коронавирусом. 40

Общество ФАС выявила компанию, повысившую цены на медицинские маски на 957% Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в результате проверок выявила, что оптовый поставщик масок ООО "Витта компани" в период с декабря 2019 года по февраль 2020-го закупала продукцию по одинаковой цене, но цена продажи в итоге выросла на 957%, в связи с чем ведомство обратилось в прокуратуру, об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС. 4

Музыка Хор из Удмуртии записал ответное видео австралийскому хору Академическая хоровая капелла Удмуртии на самоизоляции исполнила неофициальный гимн Австралии Waltzing Matilda, ответив мужскому хору Dustyesky, который спел советскую военную песню "На поле танки грохотали", сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Удмуртии. 260