Общество
Газета.RuГермания намерена отклонить заявку Nord Stream по «Северном потоку-2»
Федеральное сетевое агентство Германии намерено отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС.
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с чего всё началось
«Северный поток — 2» в свете недостаточной реализации не выполняет условия Закона об энергетическом хозяйстве ФРГ для освобождения от правил, — сообщает издание.News.ru08:05
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Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru 09:03
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Общество
Полиция остановила в Ростове пытавшихся устроить автопробег коммунистов
Сотрудники полиции пресекли попытку провести автопробег по случаю 1 Мая в центре Ростова-на-Дону.
РБК 09:15
Политика
Байден отверг обвинения бывшей сотрудницы в изнасиловании
Бывший вице-президент США и нынешний кандидат в президенты от Демократической партии Джон Байден отверг обвинения бывшей сотрудницы Тары Рид в изнасиловании 27 лет назад и заявил, что это неправда.
РИА Новости 08:27
Политика
Путин назначил Белоусова исполняющим обязанности премьера
Президент России Владимир Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы правительства.
Вести.Ru вчера в 13:13
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»
Телеведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 06:13
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина выздоровела и выписалась из больницы
Певица Надежда Бабкина, ранее госпитализированная с пневмонией, выздоровела и выписалась из больницы.
Life.ru вчера в 16:40
Шоу-бизнес
Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо
Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
RuNews24.ru вчера в 15:49
Экономика
Микрофинансовые конторы вдвое сократили выдачу займов россиянам
Жителям России, которые прибегают к займам в микрофинансовых организациях (МФО), стали чаще отказывать.
Новый Век 08:33
Общество
В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии
Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
ТАСС 05:04
Здоровье
В США спрогнозировали продление пандемии коронавируса на несколько лет
«Сообщения о рисках контактирования между людьми, которые поступают от правительственных чиновников, должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится, и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет», — говорится в докладе.
РБК 08:45
Общество
Томский губернатор назвал электронные пропуска унижением достоинства
Томск, 29 апреля 2020, 15:15 — REGNUM В Томской области, где продолжает действовать режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса, не будут вводить пропуска с QR-кодами.
REGNUM 29 апреля в 08:15
Здоровье
Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России
Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 07:48
Происшествия
В Новосибирске скончался пациент с коронавирусом
Новосибирск, 1 мая 2020, 15:49 — REGNUM В Новосибирской области официально подтверждена смерть ещё одного пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб.
REGNUM 08:49
Шоу-бизнес
Макаревич тайно женился в четвертый раз
Известный музыкант Андрей Макаревич женился в четвертый раз. Церемония бракосочетания была тайной.
ФАН 08:03
Политика
Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине
Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112», на днях Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли ему подходящую должность.
Gazeta.SPb вчера в 17:05
Политика
Тимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником»
Газета.Ru вчера в 23:08
Общество
Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса
«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:56
Политика
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
Здоровье
«Ъ» разбирался, как студентов-медиков будут отправлять на практику в больницы для пациентов с COVID
Мэр Москвы Сергей Собянин 24 апреля попросил премьер-министра Михаила Мишустина поручить Минздраву и Минобрнауки подготовить приказ о направлении студентов-медиков 4–5-х курсов в больницы, где лечат пациентов с COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 07:57
Общество
Проценко назвал причину для всплеска эпидемии коронавируса
Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, при каком условии может случиться всплеск зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 07:54
Здоровье
В Поморье оперштаб не подтвердил данные о четырех смертях от COVID-19
За последние сутки региональный референс-центр подтвердил 25 новых случаев заражения коронавирусом в Поморье.
Бизнес-класс Архангельск 05:55
Общество
ФАС выявила компанию, повысившую цены на медицинские маски на 957%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в результате проверок выявила, что оптовый поставщик масок ООО "Витта компани" в период с декабря 2019 года по февраль 2020-го закупала продукцию по одинаковой цене, но цена продажи в итоге выросла на 957%, в связи с чем ведомство обратилось в прокуратуру, об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС.
РИА Новости 08:47
Здоровье
Вспышка коронавируса зафиксирована в НИИ скорой помощи в Петербурге
Подтверждены 111 случаев инфицирования коронавирусом среди сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Северной столице.
News.ru вчера в 17:39
Общество
Фото: Кошка сама принесла котенка в больницу и получила помощь
Bored Panda Кошка сама принесла котенка в больницу в турецком Стамбуле.
РЕН ТВ 09:16
Музыка
Хор из Удмуртии записал ответное видео австралийскому хору
Академическая хоровая капелла Удмуртии на самоизоляции исполнила неофициальный гимн Австралии Waltzing Matilda, ответив мужскому хору Dustyesky, который спел советскую военную песню "На поле танки грохотали", сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Удмуртии.
РИА Новости 06:00
Политика
Медведев допустил востребованность новых профессий в условиях пандемии
Новые формы занятости и профессии могут стать более востребованными в период пандемии коронавируса.
РБК 07:52
Общество
Стало известно о 30-летнем кредите Малышевой на особняк в США
По его данным, в 2016 году ведущая совместно с супругом приобрела загородный дом недалеко от Нью-Йорка за 6,4 миллиона долларов.
Lenta.ru 08:58
Происшествия
Под Белгородом поезд сошел с рельсов
На станции Старый Оскол в Белгородской области в рельсов сошел пассажирский поезд.
Российская газета 09:07
Общество
Опубликован график работы «Почты России» на майские праздники
График на 2, 3, 6, 7 и 10 мая не изменится.
Клопс вчера в 10:56