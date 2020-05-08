Политика
Lenta.ruГермания назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.
Читать в источнике
Оценить831
с чего всё началось
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в соавторстве с директором мюнхенского Института современной истории Андреасом Виршингом написал колонку «Нет политики без истории» в журнал Spiegel.Znak.com07:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7175 источников, обновлено в 08:02, Ашберн
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
REGNUM вчера в 04:15
Общество
Живущим не по прописке рекомендовали носить с собой документы на жилье
Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание, отметили в СЭП, но во избежание возможных инцидентов при проверке такой документ можно будет предъявить правоохранителям.
Вести.Ru 05:29
Политика
В ФРГ назвали отвлекающим манёвром обвинения США против КНР по коронавирусу
В секретной записке министру обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр разведка Германии называет заявления Вашингтона расчётливым отвлекающим манёвром и считает, что якобы США пытаются своей теорией происхождения вируса отвлечь от собственных ошибок и направить гнев американцев на КНР.
News.ru 05:18
Экономика
Пока вирус не грянул, или С чем строители пришли к кризису
Застройщики Набережных Челнов отчитались о доходах за предвирусный 2019 год.
Chelny-biz.ru вчера в 16:44
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости вчера в 11:06
Политика
Путин рассказал о своей первой работе
Президент России Владимир Путин рассказал о своей первой работе в государственных органах в интервью телерадиокомпании "Мир".
Газета.Ru 04:10
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
Общество
Режим самоизоляции продлили в Марий Эл до 31 мая
До 31 мая в республике продлил режим повышенной готовности Глава Марий Эл Александр Евстифеев.
SM News 06:10
Происшествия
На трассе в Тюменской области обрушился пешеходный переход
В региональном ГУ МЧС отметили, что инцидент произошел на 14-м километре дороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тюменском районе.
ТАСС 07:16
Политика
Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44
Общество
Суды России могут вернуться к работе с 12 мая
Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.
Газета.Ru 03:13
Общество
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
По указу мэра Сергея Собянина с 12 мая в Москве заработает обязательный режим ношения масок и перчаток на работе, в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси.
РИА Новости 07:53
Игры
В Steam вышел российский сай-фай выживач – с трейлером под «Наадю» и крутым концептом
В релизном трейлере игры звучит трек Наадя – Движение, на англоязычном канале IGN ролик собрал более 440 тысяч просмотров: Игроки управляют выжившими, чей корабль потерпел крушение на планете Кеплер.
Cyber.sports.ru 05 мая в 12:51
Политика
Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую мировую войну
У России нет и не может быть чувства вины за начало Второй мировой войны, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 07:00
Политика
Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла
Президент Украины Владимир Зеленский назвал прекрасными отношения с Грузией, а реакцию грузинской стороны на назначение Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ в Нацсовете реформ при президенте Украины — ошибкой.
Коммерсантъ 07:48
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск 03:32
Киберспорт
История продолжается: вышел трейлер нового элитного бойца для Battlefield V — игроки негодуют
DICE и Electronic Arts опубликовали трейлер Стива Фишера — нового элитного бойца для Battlefield V. Персонажа сделали стильным и пафосным, но пользователи обратили внимание на другой момент.
3DNews 06:54
Музыка
Little Big представили новую песню Hypnodancer
Российская группа Little Big выложила в Сеть свою новую песню. Еще вечером 7 мая музыканты продолжали работу в студии, в Санкт-Петербурге.
Российская газета 04:19
Политика
Мишустин провел видеосовещание с кабмином из больницы
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание с правительством по социально-экономическим вопросам.
РБК 07:46
Технологии
Хакеры атаковали российские сайты на основе WordPress
С начала 2020 года число атак на российских пользователей сайтов на основе системы WordPress сильно выросло.
NewInform 03:21
Общество
Петербуржцы жалуются на «Ленэкспо». Власти признают: «не санаторий»
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга признал, что условия размещения в «Ленэкспо» отличаются от гостиничных или санаторных, но они «удовлетворяют минимальным потребностям».
REGNUM 07:48
Общество
Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь
Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
Космос
На Луне обнаружены масштабные выбросы углерода
Актуальные Новости вчера в 09:20
Общество
В РАН рассказали, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
Ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего отделом Института медико-биологических проблем РАН Светлана Поддубко рассказала о том,чем лучше не обрабатывать продукты после покупки в магазинах.
Невские Новости вчера в 23:29
Экономика
После снятия ограничений товары и услуги подорожают
По мнению эксперта, после карантина цены на некоторый период могут повыситься спонтанно.
Московская перспектива вчера в 08:10