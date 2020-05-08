с чего всё началось

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.

Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой

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