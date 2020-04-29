Политика
Газета.RuГермания не пригласила представителей России на годовщину Второй мировой войны
Германия не пригласила российских представителей на церемонию, посвященную 75-летней годовщине окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Германии заявили, что представители РФ не приглашены на юбилей окончания войны
Московский Комсомолец08:56
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Общество
Власти США заказали еще 100 тыс. похоронных мешков
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США оформило заказ на 100 тыс. похоронных мешков на случай продолжения пандемии коронавируса нового типа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на базу данных госзакупок Соединенных Штатов.
Взгляд.ру 19:13
Армия и оружие
Над Абаканом планируется праздничный пролёт самолетов в День Победы
Над Абаканом планируются тренировочные пролёты 5, 6, 7 мая. Праздничный пролёт над городом планируется 9 мая 2020 года.
Пульс Хакасии 21:11
Общество
Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области
Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости 15:43
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
Общество
В Екатеринбурге уничтожили троих террористов
Екатеринбург, 30 апреля 2020, 05:13 — REGNUM В Чкаловском районе Екатеринбурга уничтожены три террориста.
REGNUM 22:13
Музыка
Экс-солист группы «Бутырка» обвинил Илью Яббарова в краже песни
StarHit.ru вчера в 16:00
Шоу-бизнес
До и после: Айза Анохина показала результаты пластики бровей и лба
Анохина записала несколько видео в сторис, на которых показала, как выглядит после операции.
Киноафиша России 02:57
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ 13:13
Общество
«Аэрофлот» собирается возвращать деньги за отмененные рейсы ваучерами
«Аэрофлот» собирается выдавать их вместо денег за отмененные рейсы.
НТВ 09:46
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
Армия и оружие
Армейских генералов лишат каракулевых шапок
Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком.
Коммерсантъ 09:08
Общество
Виктор Томенко ослабил в Алтайском крае ограничения из-за коронавируса
29 апреля губернатор Виктор Томенко внес ряд изменений в указ № 44 об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Алтайская правда 12:54
Экономика
В России дан старт новому 20-миллиардному мосту
Сумма на старт составила 5 млрд рублей. Реализацию проекта будет осуществлять компания-подрядчик, которая строила мост через Амур.
Car.ru вчера в 05:41
Политика
На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»
Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском 06:44
Армия и оружие
В российской армии за сутки коронавирус выкосил 238 человек
Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщает о том, что по данным на 29 апреля 2020 года, в Вооружённых силах выявлено 238 новым случаев инфицирования, большинство из которых, как ни странно, в войсках.
Avia.pro 21:18
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru вчера в 04:25
Общество
В Омской области разрешат открыть парикмахерские и химчистки
Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что с 1 мая при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм можно работать парикмахерским и химчисткам, имеющим отдельный вход.
РИА Новости 14:07
Происшествия
В Кузбассе после крупного пожара завели дело о халатности чиновника
Российская газета 07:58
Общество
Глава Подмосковья заявил о выходе региона на плато по числу заражений
Глава Московской области Андрей Воробьев заявил о выходе региона на плато по количеству зараженных коронавирусом.
РБК 11:30
Финансы
Валютные резервы Саудовской Аравии сократились до минимума с 2011 года
Валютные резервы центрального банка Саудовской Аравии в марте сократились самыми быстрыми темпами по крайней мере за 20 лет и достигли самого низкого уровня с 2011 года, пишет Reuters.
Вести.Ru 07:52
Кино
Назвали самые убыточные фильмы 2019 года
Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline.
Live24 03:05
Здоровье
В Кузбассе снижается уровень заболеваемости ОРВИ
Уточняется, что уровень заболеваемости ниже эпидпорога зафиксирован во всех группах населения.
REGNUM 11:21
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости вчера в 15:08
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
Общество
В Тульской области вводят цифровые пропуска
В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
RT на русском вчера в 12:11
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv вчера в 06:09