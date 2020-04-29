Германия не пригласила российских представителей на церемонию, посвященную 75-летней годовщине окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА "Новости".

Германия не пригласила представителей России на годовщину Второй мировой войны

Общество Власти США заказали еще 100 тыс. похоронных мешков Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США оформило заказ на 100 тыс. похоронных мешков на случай продолжения пандемии коронавируса нового типа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на базу данных госзакупок Соединенных Штатов. 7

Армия и оружие Над Абаканом планируется праздничный пролёт самолетов в День Победы Над Абаканом планируются тренировочные пролёты 5, 6, 7 мая. Праздничный пролёт над городом планируется 9 мая 2020 года.

Общество Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram. 28

Общество В Екатеринбурге уничтожили троих террористов Екатеринбург, 30 апреля 2020, 05:13 — REGNUM В Чкаловском районе Екатеринбурга уничтожены три террориста. 364

Общество СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной. 829

Общество Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа. 1,1K

Армия и оружие Армейских генералов лишат каракулевых шапок Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком. 243

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Армия и оружие В российской армии за сутки коронавирус выкосил 238 человек Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщает о том, что по данным на 29 апреля 2020 года, в Вооружённых силах выявлено 238 новым случаев инфицирования, большинство из которых, как ни странно, в войсках.

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Общество В Омской области разрешат открыть парикмахерские и химчистки Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что с 1 мая при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм можно работать парикмахерским и химчисткам, имеющим отдельный вход. 24

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