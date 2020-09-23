Германия не признает легитимность Лукашенко
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Пять европейских стран заявили, что не признают Александра Лукашенко президентом Белоруссии после его инаугурации, которая состоялась сегодня. В частности, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт посчитал показательным решение господина Лукашенко провести церемонию тайно.В источнике
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