Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Германия не признает легитимность Лукашенко

Пять европейских стран заявили, что не признают Александра Лукашенко президентом Белоруссии после его инаугурации, которая состоялась сегодня. В частности, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт посчитал показательным решение господина Лукашенко провести церемонию тайно.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

ФРГ продолжает выступать за санкции по Белоруссии и считать итоги выборов нелегитимными

ТАСС10:01
Lenta.ru

Германия оценила инаугурацию Лукашенко и отказала ему в легитимности

Lenta.ru08:30
РИА Новости

Страны Евросоюза не признают легитимность Лукашенко

РИА Новости10:06
Газета.Ru

Пять стран Евросоюза отказались признавать Лукашенко президентом

Газета.Ru08:38
RT на русском

В кабмине ФРГ прокомментировали церемонию инаугурации Лукашенко

RT на русском08:27
РБК

Тихановская и пять стран ЕС не признали Лукашенко после инаугурации

РБК07:28
Известия

Власти пяти стран ЕС отказались признавать Лукашенко президентом

Известия08:17

Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году

«В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 г. То есть в этом направлении мы будем действовать так, как и когда-то говорили, формулировали свои цели, как обещали гражданам», ‒ сказал Путин.
Ведомости07:52
1,6K

Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну

Москва расширила список граждан стран ЕС и представителей евроинститутов, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на "недружественные шаги" Брюсселя, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости10:03
276

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
996

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
1K

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
1K

Роспотребнадзор напомнил россиянам об опасности домашних консервов

Отдельным пунктов Роспотребнадзор указывает, что нельзя домашних условиях готовить консервы в герметически закрытых банках из грибов, мяса, рыбы, моркови, свеклы, портулака и укропа.
Московский Комсомолец в Марий Эл01:57
128

Врачи сравнили ситуацию с коронавирусом в Москве и европейских городах

Несмотря на небольшой рост новых случаев коронавируса в Москве, ситуация в столице лучше, чем в других крупных европейских мегаполисах, сообщили опрошенные РИА Новости врачи столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости08:54
9