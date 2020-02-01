Общество

КоммерсантъКоммерсантъГермания обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild. Причиной, на которую ссылается издание, была названа недостаточная пропускная способность на земле.
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с чего всё началось
По его данным, российская сторона согласовала перелёт воздушного судна из Германии, однако в посадке в Москве отказала из-за недостатка мощностей на земле, рассказал газете
 представитель Минобороны ФРГ Даниэль Дракен.
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