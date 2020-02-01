Общество
КоммерсантъГермания обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild. Причиной, на которую ссылается издание, была названа недостаточная пропускная способность на земле.
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Происшествия
Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске
Обрушение кровли кафе в Новосибирске привело к гибели одного человека. Еще четверо пострадали, они были госпитализированы.
Политика
К борьбе с коронавирусом в США подключился Пентагон
Министерство обороны США заявило, что одобрило запрос министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) об оказании помощи в обеспечении помещениями на 1000 человек, которые могут нуждаться в карантине после прибытия из Китая на фоне распространения коронавируса.
Гаджеты
Microsoft выпускает «посмертное» исправление для Windows 7
Участники онлайн-форумов даже решили, что это «прощальный привет» от Microsoft тем, кто никак не откажется от устаревшей ОС, однако в самой корпорации признали, что это ошибка, и готовят к выпуску соответствующее исправление для Windows 7 и Windows Server 2008 R2 SP1.
Здоровье
В России выявили двух первых больных коронавирусом
В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса - в Забайкалье и Тюменской области, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Культура
Пособники российской пропаганды выйдут из тюрем с миллиардами рублей
Огромная империя разнообразного контента, в которой милые сериалы и прекрасные документальные фильмы о природе производятся рядом с программами типа "Как путинская Россия нападет на Прибалтику" или "Тиран Асад продолжает убивать свой народ, а вот еще немного героев ЛГБТК + — движения".
Музыка
Крутой назвал Панайотова возможным участником «Евровидения-2020» от РФ
Российский продюсер Игорь Крутой назвал возможного участника "Евровидения-2020".
Армия и оружие
Сирийские школьники посетили российскую военную базу в Тартусе
Ученикам одной из сирийских школ показали быт и военную технику на российской базе материально-технического обеспечения в Тартусе.
Политика
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.
Общество
Въезжающих в Приморье граждан Китая изолируют на карантин
Изолированные пункты временного размещения для граждан КНР, которые въезжают в РФ по виду на жительство, организуют в приграничных районах Приморья, сообщил глава региона Олег Кожемяко в своем аккаунте в Instagram.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Политика
В Госдуме оценили визит Помпео в Белоруссию
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя визит госсекретаря США Майка Помпео в Минск, заявил, что Вашингтон выполняет свою задачу по блокированию потенциальных интеграционных процессов на постсоветском пространстве.
Шоу-бизнес
Иван Телегин перестал скрывать отношения с Марией Гончар
Иван Телегин перестал скрывать отношения с Марией Гончар Хоккеист представил новую возлюбленную своим друзьям.
Футбол
Федор Смолов дебютировал за «Сельту»
Политика
Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем
Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина дала оценку требованию о выселении внучки из квартиры
Ранее экс-супруга Аршавина Алиса Казьмина сообщила о том, что она получила письмо с требованием к 1 марта покинуть квартиру, которая принадлежит ее бывшей свекрови.
Политика
«Это отвратительно»: Познер разоблачил «злобное вранье» о России
Журналист Владимир Познер назвал "злобным враньем" рассказы иностранцев о том, что в России якобы "едят детей".
Политика
Лавров призвал относиться бережно к изменению договора по Антарктиде
Как говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства, Лавров призвал очень бережно относиться к любым идеям каким-то образом модифицировать согласованный Договором режим.
Гаджеты
На что способен самый мощный мобильный процессор AMD нового поколения. Первые тесты радуют
В начале месяца компания AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000, которые должны появиться в ноутбуках уже в феврале.
Происшествия
В Забайкалье рассказали о больном коронавирусом китайце
Находящийся с 26 января в Краевой инфекционной больнице в Чите гражданин Китая, заболевший коронавирусом 2019-nCoV, начал выздоравливать.
Политика
Пушков оценил переговоры Белоруссии и США
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности США полностью обеспечить Белоруссию нефтью и о планах прислать в Минск посла «для вывода отношений на новый уровень».
Игры
Sony PlayStation 5 окажется мощнее Xbox Series X
Шоу-бизнес
54-летняя Ирина Безрукова поделилась редким пляжным фото в купальнике
54-летняя Ирина Безрукова поделилась редким пляжным фото в купальнике Стоит отметить, что неизвестно, отправилась ли Ирина Безрукова на отдых в одиночестве или в компании друзей.
Общество
В Китае произошла вспышка птичьего гриппа
"1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.
Общество
Суд заочно арестовал сына бизнесмена Бориса Минца
Решение о заочном аресте старшего сына бизнесмена Бориса Минца по делу о растрате вынес 31 января Басманный суд Москвы.
Политика
Приостановлены безвизовые поездки между Россией и КНР
МИД РФ поручено временно приостановить оформление и выдачу рабочих виз гражданам КНР.
Экономика
У 40% желающих взять ипотеку россиян не нашлось денег на первый взнос
У 38% россиян, которые хотели бы получить ипотечный кредит, нет свободных средств на первый взнос, показал опрос Райффайзенбанка, его результаты цитирует РБК.