Общество

КоммерсантъКоммерсантъГермания обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild. Причиной, на которую ссылается издание, была названа недостаточная пропускная способность на земле.
Читать в источнике
Комментировать858

Подробнее о событии

Немецкий бундесвер эвакуировал граждан ФРГ из китайского Уханя

Красная весна20:46

Россия отказала в посадке самолету с гражданами Германии из Уханя

РИА Новости15:06

СМИ: самолет Бундесвера с эвакуированными из Уханя сел во Франкфурте-на-Майне

ТАСС11:00

Самолет Бундесвера, на котором граждане ФРГ были эвакуированы из Китая, прибыл во Франкфурт-на-Майне

Эхо Москвы12:31

Спецрейс бундесвера из Уханя получил отказ на посадку в Москве

Известия10:46

Борт из Уханя сел во Франкфурт-на-Майне

Вести.Ru11:38

В Германии утверждают, что разрешение на посадку самолёта в Москве было

News.ru10:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 22:18, Ашберн
Происшествия

Оставленных отцом в Шереметьево мальчиков передали бабушке

Газета.Ru 04:27
Происшествия

Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске

Обрушение кровли кафе в Новосибирске привело к гибели одного человека. Еще четверо пострадали, они были госпитализированы.
Российская газета 18:46
Политика

К борьбе с коронавирусом в США подключился Пентагон

Министерство обороны США заявило, что одобрило запрос министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) об оказании помощи в обеспечении помещениями на 1000 человек, которые могут нуждаться в карантине после прибытия из Китая на фоне распространения коронавируса.
РБК 16:27
Гаджеты

Microsoft выпускает «посмертное» исправление для Windows 7

Участники онлайн-форумов даже решили, что это «прощальный привет» от Microsoft тем, кто никак не откажется от устаревшей ОС, однако в самой корпорации признали, что это ошибка, и готовят к выпуску соответствующее исправление для Windows 7 и Windows Server 2008 R2 SP1.
Computerworld Россия 30 января в 06:27
Здоровье

В России выявили двух первых больных коронавирусом

В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса - в Забайкалье и Тюменской области, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова.
Интерфакс вчера в 07:39
Шоу-бизнес

Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
РЕН ТВ 12:40
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ вчера в 11:49
Культура

Пособники российской пропаганды выйдут из тюрем с миллиардами рублей

Огромная империя разнообразного контента, в которой милые сериалы и прекрасные документальные фильмы о природе производятся рядом с программами типа "Как путинская Россия нападет на Прибалтику" или "Тиран Асад продолжает убивать свой народ, а вот еще немного героев ЛГБТК + — движения".
РИА Новости 00:00
Музыка

Крутой назвал Панайотова возможным участником «Евровидения-2020» от РФ

Российский продюсер Игорь Крутой назвал возможного участника "Евровидения-2020".
VSE42.RU вчера в 22:21
Армия и оружие

Сирийские школьники посетили российскую военную базу в Тартусе

Ученикам одной из сирийских школ показали быт и военную технику на российской базе материально-технического обеспечения в Тартусе.
ТК Звезда 21:12
Политика

Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.
Коммерсантъ 10:58
Общество

Въезжающих в Приморье граждан Китая изолируют на карантин

Изолированные пункты временного размещения для граждан КНР, которые въезжают в РФ по виду на жительство, организуют в приграничных районах Приморья, сообщил глава региона Олег Кожемяко в своем аккаунте в Instagram.
РИА Новости 20:21
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM вчера в 00:22
Политика

В Госдуме оценили визит Помпео в Белоруссию

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя визит госсекретаря США Майка Помпео в Минск, заявил, что Вашингтон выполняет свою задачу по блокированию потенциальных интеграционных процессов на постсоветском пространстве.
RT на русском 09:05
Шоу-бизнес

Иван Телегин перестал скрывать отношения с Марией Гончар

Иван Телегин перестал скрывать отношения с Марией Гончар Хоккеист представил новую возлюбленную своим друзьям.
Экспресс газета 04:38
Футбол

Федор Смолов дебютировал за «Сельту»

Российская газета 17:05
Общество

Депутат Рады объяснил свой совет пенсионерке продать собаку ради ЖКХ

Газета.Ru 13:20
Политика

Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем

Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.
Газета.Ru 10:24
Шоу-бизнес

Мать Аршавина дала оценку требованию о выселении внучки из квартиры

Ранее экс-супруга Аршавина Алиса Казьмина сообщила о том, что она получила письмо с требованием к 1 марта покинуть квартиру, которая принадлежит ее бывшей свекрови.
RuNews24.ru 12:02
Политика

«Это отвратительно»: Познер разоблачил «злобное вранье» о России

Журналист Владимир Познер назвал "злобным враньем" рассказы иностранцев о том, что в России якобы "едят детей".
РИА Новости 19:54
Политика

Лавров призвал относиться бережно к изменению договора по Антарктиде

Как говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства, Лавров призвал очень бережно относиться к любым идеям каким-то образом модифицировать согласованный Договором режим.
Российская газета 22:05
Гаджеты

На что способен самый мощный мобильный процессор AMD нового поколения. Первые тесты радуют

В начале месяца компания AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000, которые должны появиться в ноутбуках уже в феврале.
iXBT.com 30 января в 03:43
Происшествия

В Забайкалье рассказали о больном коронавирусом китайце

Находящийся с 26 января в Краевой инфекционной больнице в Чите гражданин Китая, заболевший коронавирусом 2019-nCoV, начал выздоравливать.
Газета.Ru 01:36
Политика

Пушков оценил переговоры Белоруссии и США

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности США полностью обеспечить Белоруссию нефтью и о планах прислать в Минск посла «для вывода отношений на новый уровень».
Lenta.ru 15:37
Игры

Sony PlayStation 5 окажется мощнее Xbox Series X

Ридус 30 января в 08:24
Шоу-бизнес

54-летняя Ирина Безрукова поделилась редким пляжным фото в купальнике

54-летняя Ирина Безрукова поделилась редким пляжным фото в купальнике Стоит отметить, что неизвестно, отправилась ли Ирина Безрукова на отдых в одиночестве или в компании друзей.
Вокруг ТВ 05:57
Общество

В Китае произошла вспышка птичьего гриппа

"1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.
ТАСС 19:58
Общество

Суд заочно арестовал сына бизнесмена Бориса Минца

Решение о заочном аресте старшего сына бизнесмена Бориса Минца по делу о растрате вынес 31 января Басманный суд Москвы.
REGNUM вчера в 04:29
Политика

Приостановлены безвизовые поездки между Россией и КНР

МИД РФ поручено временно приостановить оформление и выдачу рабочих виз гражданам КНР.
Вести.Ru 12:36
Экономика

У 40% желающих взять ипотеку россиян не нашлось денег на первый взнос

У 38% россиян, которые хотели бы получить ипотечный кредит, нет свободных средств на первый взнос, показал опрос Райффайзенбанка, его результаты цитирует РБК.
Forbes 02:43
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное