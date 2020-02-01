с чего всё началось

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild. Причиной, на которую ссылается издание, была названа недостаточная пропускная способность на земле.

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

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