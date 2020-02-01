Общество

КоммерсантъКоммерсантъГермания обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild. Причиной, на которую ссылается издание, была названа недостаточная пропускная способность на земле.
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Президент США Дональд Трамп принял решение ввести ограничения на въезд для граждан шести стран, включая Киргизию.
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Изолированные пункты временного размещения для граждан КНР, которые въезжают в Россию по виду на жительство, организуют в приграничных районах Приморья.
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