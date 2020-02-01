Общество
КоммерсантъГермания обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild. Причиной, на которую ссылается издание, была названа недостаточная пропускная способность на земле.
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Политика
Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже
Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Политика
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.
Политика
Зеленский попросил США назначить отдельного спецпосланника по Донбассу
Вашингтону следует назначить спецпосланника, который будет курировать исключительно это направление.
Кино
Марго Робби объяснила, почему Джокера не будет в «Хищных птицах»
Австралийская актриса Марго Робби объяснила, почему Джаред Лето не примет участие в фильме «Хищные птицы» в роли Джокера.
Политика
Первым замглавы Минкомсвязи назначили Олега Пака
Место Пака заняла бывший сенатор Людмила Бокова. Такое распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Авто
АвтоВАЗ собрал опытную партию обновленного Lada Largus
На одной из своих производственных линий, АвтоВАЗ приступил к сборке опытной партии обновленной модели LADA Largus.
Происшествия
В доме на Ириновском проспекте произошла стрельба
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент случился в одном из домов по Ириновскому проспекту.
Политика
США ввели ограничения на въезд в отношении граждан шести стран
Президент США Дональд Трамп принял решение ввести ограничения на въезд для граждан шести стран, включая Киргизию.
Общество
В Приморье рассказали об открытии карантинных пунктов для граждан КНР
Изолированные пункты временного размещения для граждан КНР, которые въезжают в Россию по виду на жительство, организуют в приграничных районах Приморья.
Происшествия
Россиянка утонула во время купания в Таиланде
Во время купания на таиландском пляже Патонг в районе Кату утонула 34-летняя россиянка.
Здоровье
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
В России вводят дополнительные меры по борьбе с заболеванием.
Авто
ВТБ запустил маркетплейс для продажи автомобилей
Банк ВТБ в партнерстве с автоагрегатором ILSA запустил автомобильный маркетплейс.
Происшествия
При сносе спортивно-концертного комплекса в Петербурге рухнула крыша
Обновлено в 16:36 Во время демонтажа спортивно-концертного комплекса "Петербургский" в Московском районе Санкт-Петербурга рухнула крыша и часть здания.
Космос
Астрофизики обнаружили «трещины» во Вселенной
Астрофизики заявили, что обнаружили во Вселенной загадочные "трещины", которые, по мнению ученых, являются "останками времени" и появились после Большого взрыва.
Кино
Режиссер «Сайлент Хилла» работает над новым фильмом по франшизе
Шоу-бизнес
«Я орал как резаный»: Иосиф Пригожин поругался с Валерией из-за весов
Продюсер недоумевает, зачем его супруга отправилась в однодневную поездку с напольными весами.
Гаджеты
На что способен самый мощный мобильный процессор AMD нового поколения. Первые тесты радуют
В начале месяца компания AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000, которые должны появиться в ноутбуках уже в феврале.
Политика
Россия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай
Правительство России временно приостановило безвизовые туристические поездки в КНР из-за вспышки в этой стране нового типа коронавируса.
Шоу-бизнес
Больная раком актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь
Шоу-бизнес
Юлия Барановская про супруга Ксении Бородиной: «Его надо перестать называть мужиком»
34-летняя Юлия Барановская откликнулась на комментарий подписчицы, спросившей у телеведущей совета относительно супруга, который вместо работы сидит дома и занимается дрессировкой домашнего питомца.
Происшествия
Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске
Обрушение кровли кафе в Новосибирске привело к гибели одного человека. Еще четверо пострадали, они были госпитализированы.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
Баскетбол
«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл первый матч после гибели Брайанта
"Лос-Анджелес Лейкерс" провел первый после гибели своего бывшего лидера Кобе Брайанта матч регулярного чемпионата НБА.
Политика
Лига арабских государств отвергла предложенную США «сделку века»
В ЛАГ подчеркнули, что сотрудничать со Штатами в реализации этого плана, и не советует Израилю реализовывать его с использованием силы.
Кино
В Белоруссии начались съемки нового сезона сериала «Сваты»
Работа над седьмым сезоном комедии началась 28 января в деревне Дуличи, сообщает КП Беларусь.