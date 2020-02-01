Общество
КоммерсантъГермания обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild. Причиной, на которую ссылается издание, была названа недостаточная пропускная способность на земле.
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с чего всё началось
По его данным, российская сторона согласовала перелёт воздушного судна из Германии, однако в посадке в Москве отказала из-за недостатка мощностей на земле, рассказал газете представитель Минобороны ФРГ Даниэль Дракен.Говорит Москва07:23
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Хоккей
Овечкин сравнялся с Мессье по голам в истории НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» забросил шайбу в игре против «Оттавы Сенаторз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
Политика
Для эвакуации россиян из Китая выделили пять самолетов ВКС
После указания президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина привлечь самолеты Военно-космических сил (ВКС) к эвакуации российских граждан из Китая, где свирепствует коронавирус, министр обороны Сергей Шойгу распорядился создать соответствующую авиагруппировку.
Религия
Медведев поздравил патриарха Кирилла с 11-й годовщиной интронизации
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации, сообщается 1 февраля на сайте Русской православной церкви.
Политика
В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров
В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Политика
Россия приостановила безвизовые турпоездки в Китай
Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз гражданам Китая из-за вспышки коронавируса.
Энергетика
«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу
Итоговый тариф вырос, но при этом снизились объемы прокачки газа через Украину, замечает источник, близкий к российской стороне переговоров с «Нафтогазом», — в 2019-м «Газпром» прокачал через территорию Украины около 90 млрд куб. м, то есть почти в 1,5 раза больше текущего плана.
Шоу-бизнес
Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети
37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Политика
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
Происшествия
Пенсионер устроил стрельбу в подъезде Петербурга
В Санкт-Петербурге в ночь на субботу, мужчины в возрасте от 27 до 33 лет, устроили шумную посиделку в подъезде, чем помещали местному пенсионеру.
Общество
Что ждет россиян в феврале 2020 года
1 февраля выплаты, пособия и компенсации льготникам будут проиндексированы на 3,1%.
Экономика
Медведчук заявил о возможном крахе экономики Украины
Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук высказал мнение, что резкий приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) страны при низком росте прямых иностранных инвестиций может стать крахом для украинской экономики, передает ТАСС.
Политика
Палестина объявила о разрыве отношений с Израилем и США
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении любых отношений с Израилем и США и уже известил обе стороны об этом.
Космос
Rocket Lab сообщила о запуске ракеты с секретным аппаратом
Здоровье
Минздрав назвал сроки создания онкологического регистра в стране
В России уже в этом году появится база пациентов со злокачественными заболеваниями.
Авто
Skoda начала продажи кроссовера Karoq в России
Как сообщает производитель, уже объявлена стартовая цена российской Skoda Karoq – 1,5 млн рублей.
Политика
Ле Пен заявила о начале распада Евросоюза после Brexit
На съезде правых партий в декабре 2017 года Ле Пен заявила, что ее цель — «навязать союз европейских наций, что заменит этот ужасный Евросоюз».
Футбол
«Спартак» показал, как Соболев забил первый гол на тренировке
Новичок московского «Спартака» нападающий Александр Соболев провел первую тренировку в составе «красно-белых».
Кино
Опубликован трейлер фильма «Форсаж 9»
Кинокомпания Universal Pctures выпустила первый трейлер боевика "Форсаж 9". Картину снял режиссер Джастин Лин, ранее работавший на четвертой, пятой и шестой лентой в серии.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Футбол
Семак заявил, что не видит причин отправлять Кокорина в аренду
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с нападающим команды Александром Кокориным.
Армия и оружие
Экс-офицер СБУ: за крушением MH-17 стоят спецслужбы Украины
Летом 2014 года украинское командование незадолго до крушения малазийского Boeing секретно отправило в зону «АТО» несколько своих ЗРК, рассказал перешедший на сторону РФ экс-сотрудник СБУ подполковник Василий Прозоров.
Происшествия
Суд арестовал пятерых бывших полицейских по делу Голунова
Транспорт
В Москве на 3% подорожал проезд в общественном транспорте
В Москве подорожала стоимость проезда в общественном транспорте. Тариф по карте «Тройка», а также по разовому билету вырос на 2 руб.
Общество
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Специалист-поисковик и токсиколог, занимающиеся версиями гибели группы туристов на перевале Дятлова, выдвинули новую версию трагического и загадочного случая, сообщает DEITA.
Общество
ВОЗ признала посылки из Китая безопасными
Получение посылок или писем из Китая совершенно безопасно, заявила Всемирная организация здравоохранения 1 февраля на своей странице в Twitter.
Футбол
«Спартак» победил «Ростов» благодаря дублю Мирзова
Встреча, прошедшая в Дохе, завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. В составе победителей дубль оформил Резиуан Мирзов.