Общество

КоммерсантъКоммерсантъГермания обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild. Причиной, на которую ссылается издание, была названа недостаточная пропускная способность на земле.
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с чего всё началось
По его данным, российская сторона согласовала перелёт воздушного судна из Германии, однако в посадке в Москве отказала из-за недостатка мощностей на земле, рассказал газете
 представитель Минобороны ФРГ Даниэль Дракен.
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 13:02, Ашберн
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Общество

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Политика

США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

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Что ждет россиян в феврале 2020 года

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Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук высказал мнение, что резкий приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) страны при низком росте прямых иностранных инвестиций может стать крахом для украинской экономики, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:51
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Президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении любых отношений с Израилем и США и уже известил обе стороны об этом.
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Rocket Lab сообщила о запуске ракеты с секретным аппаратом

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Минздрав назвал сроки создания онкологического регистра в стране

В России уже в этом году появится база пациентов со злокачественными заболеваниями.
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Авто

Skoda начала продажи кроссовера Karoq в России

Как сообщает производитель, уже объявлена стартовая цена российской Skoda Karoq – 1,5 млн рублей.
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Политика

Ле Пен заявила о начале распада Евросоюза после Brexit

На съезде правых партий в декабре 2017 года Ле Пен заявила, что ее цель — «навязать союз европейских наций, что заменит этот ужасный Евросоюз».
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Семак заявил, что не видит причин отправлять Кокорина в аренду

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Общество

Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова

Специалист-поисковик и токсиколог, занимающиеся версиями гибели группы туристов на перевале Дятлова, выдвинули новую версию трагического и загадочного случая, сообщает DEITA.
Deita.ru 08:15
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ВОЗ признала посылки из Китая безопасными

Получение посылок или писем из Китая совершенно безопасно, заявила Всемирная организация здравоохранения 1 февраля на своей странице в Twitter.
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«Спартак» победил «Ростов» благодаря дублю Мирзова

Встреча, прошедшая в Дохе, завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. В составе победителей дубль оформил Резиуан Мирзов.
Газета.Ru 12:09
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