Коронавирус
Радио Комсомольская правдаГермания объявила о начале второй волны коронавируса
Вторая волна эпидемии коронавируса в Германии уже началась — об этом 4 августа заявила глава союза врачей Marburger Bund Сюзанне Йона.
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Немецкие медики констатируют начало второй волны заболевания COVID-19 в ФРГ
ИА Красная Веснавчера в 03:25
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Политика
Трамп заявил, что генералы в США считают взрыв в Бейруте нападением
Газета.Ru вчера в 21:13
Экономика
Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню
Собираемость долгов по агентским портфелям приближается к докризисному периоду, отметил и гендиректор "МБА Финансы" Федор Вахата.
РБК 03 августа в 23:00
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости вчера в 13:11
Технологии
Перечислены опасности просмотра фильмов с пиратских сайтов
Просмотр фильмов и сериалов с пиратских сайтов может быть чреват занесением на устройство вирусов и программ-шпионов, скрытых криптомайнеров, а также снятием средств с банковских карт.
Lenta.ru вчера в 20:30
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Общество
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия вчера в 04:59
Авто
АвтоВАЗ планирует выпустить новую версию Lada Xray Cross для молодежи
В конце прошлого года на заводе «АвтоВАЗ» с главного конвейера сошло сразу несколько особых хэтчбеков Xray Cross, которые получили приставку Black в названии.
32CARS.ru 03 августа в 10:00
Общество
Премьер-министр Мишустин приедет на Дальний Восток и в Хабаровск?
Телеграм-канал "Пул № 3" пишет: "Михаил Мишустин едет в недельную поездку по Дальнему Востоку от Анадыря до Благовещенска, но Хабаровска в списке нет".
REGNUM вчера в 22:46
Кино
Вышел трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»
Псковское агентство информации вчера в 14:42
Общество
В РФ предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей
Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец обратилась к правительству с предложением увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей на фоне пандемии.
Известия 00:05
Общество
В России на фоне коронавируса появилось 200 фейковых служб доставки
На фоне эпидемии коронавируса в России появилось более 200 фейковых служб доставки товаров и еды.
Lenta.ru вчера в 23:07
Общество
Бурков рассказал, как преобразится набережная Иртыша в Омске
По мнению Александра Буркова, в Омске должны быть современные прогулочные теплоходы, которые на некоторых участках реки могли бы использоваться как общественный транспорт.
НГС55 вчера в 12:01
Политика
Лукашенко назвал белорусскую оппозицию тремя несчастными девчонками
Нашли этих трех несчастных девчонок.
Smolnarod.ru вчера в 07:44
Футбол
«Химки» расторгли контракт с Сергеем Юраном по соглашению сторон
Футбольный клуб «Химки» и бывший главный тренер команды Сергей Юран расторгли контракт по обоюдному согласию, говорится на официальном сайте команды.
РБК спорт вчера в 07:18
Авто
В честь победы «Ювентуса» Роналду купил Bugatti за 700 млн рублей
В честь победы футбольного клуба «Ювентус» в чемпионате Италии в сезоне-2019/20, нападающий Криштиану Роналду подарил себе уникальный суперкар.
Somanyhorses вчера в 10:06
Политика
ЦИК России отказалась посылать наблюдателей на выборы в Белоруссию
ЦИК России приняла решение не направлять своих наблюдателей на президентские выборы в Белоруссию.
Евразия Daily вчера в 12:29
Общество
Россияне назвали причины увольнения с работы
Почти треть россиян увольняются с работы из-за того, что им не повышают зарплату.
Известия вчера в 23:50
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости вчера в 19:58
Политика
В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
РИА Новости вчера в 21:41
Транспорт
Камчатских чиновников пересадят со служебных авто на такси
Российская газета вчера в 21:44
Шоу-бизнес
Ольга Бузова согласилась принять участие в шоу «Ледниковый период»
Популярная российская телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова согласилась принять участие в одном из популярнейших шоу на телевидении.
CT news вчера в 20:24
Гаджеты
Apple обновила линейку iMac, сделав их «самыми мощными в истории»
Стоимость Apple iMac составит 1 800, 2 000 и 2 300 долларов, самая дорогостоящая версия обойдется в 8 800 долларов.
RuNews24.ru вчера в 16:14
Общество
В Алтайском крае продают усадьбу на полуострове
Одинокая усадьба находится на полуострове посреди озера Уткуль, сообщает «Алтайский портал недвижимости».
КП - Барнаул вчера в 22:33
Футбол
«Фулхэм» вышел в элитный дивизион чемпионата Англии по футболу
Футболисты "Фулхэма" в дополнительное время обыграли "Брентфорд" со счетом 2:1 в финальном матче плей-офф за право на участие в Английской премьер-лиге (АПЛ) сезона-2020/21.
ТАСС Спорт вчера в 17:31
Здоровье
Препарат «Спинраза» могут включить в перечень жизненно важных лекарств
Комиссия Минздрава рекомендовала включить в перечень жизненно важных лекарств препарат «Спинраза».
Моя Москва.онлайн 03 августа в 09:37
Происшествия
В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка
REGNUM вчера в 09:59
Общество
С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты «Протон-М»
По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.
РИА Новости вчера в 20:04
Политика
Совбез Белоруссии заявил о шести попытках «цветных революций» в стране
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков заявил, что страна за время своей независимости пережила шесть попыток «цветных революций».
РБК вчера в 21:55
Происшествия
СМИ узнали об отставке начальника следственного управления ФСБ
Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост.
РБК вчера в 20:57