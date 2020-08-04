Вторая волна эпидемии коронавируса в Германии уже началась — об этом 4 августа заявила глава союза врачей Marburger Bund Сюзанне Йона.

Германия объявила о начале второй волны коронавируса

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