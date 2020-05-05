с чего всё началось

В Германии федеральный прокурор выдал ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина, который якобы совершил ряд кибератак, в том числе и на немецкий парламент в 2015 году, пишет Süddeutsche Zeitung.

Здоровье В Калининградской области более 300 медиков отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса. 6,3K

Происшествия Пять частных домов загорелись в Самаре В Самарском городском округе на улице Пестеля загорелись пять частных домов, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России. 12

Происшествия Суд оставил под стражей подозреваемого по делу об убийстве Шеремета Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, сообщило во вторник агентство УНИАН.

Здоровье Главврач больницы имени Кабанова уволился Только что появилась информация о том, что в истории с больницей имени Кабанова принято кадровое решение. 4

Экономика Суд Германии: ЕЦБ превысил свои полномочия Высший суд Германии постановил, что покупка облигаций Европейского центрального банка (ЕЦБ) не учитывает "принцип пропорциональности", предполагая, что центральный банк еврозоны зашел слишком далеко, превысив полномочия, пишет CNBC. 1

Происшествия ЕСПЧ постановил выплатить €2 тыс. дочери самого богатого ректора России Как следует из сообщения ЕСПЧ, в 2011 году Литвиненко из-за ссоры с отцом покинула Россию вместе с несовершеннолетним сыном.

Шоу-бизнес Рудковская рассказала об извинениях от написавших про ее сына статью Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, на своей странице в Instagram раскритиковала портал Star Hit, написавший про психическое расстройство их сына Александра. 20

Происшествия На Кубани число случаев коронавируса достигло 1244 В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 82 человек. 139

Единоборства Тренер Тайсона: «Майк бьет так, как парни в 21-22 года» Рафаэль Кардейру, тренер экс-абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона, поделился впечатлениями от работы с Тайсоном в тренировочном лагере.

Общество Свердловский губернатор объяснил мягкость к нарушителям самоизоляции Екатеринбург, 3 мая 2020, 07:53 — REGNUM В Свердловской области стараются наказывать только злостных нарушителей режима самоизоляции и других требований, направленных против распространения COVID-19. 62

Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 1,4K

Футбол Головин вошел в сборную сезона чемпионата Франции Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вошел в сборную сезона чемпионата Франции, сообщает "Спорт-Экспресс".

Общество В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета». 1,9K

Общество Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 1,6K

Политика Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей. 982

Общество «Бесогон» Михалкова со словами про чипирование не вышел в эфир Телеканал "Россия 24" снял с эфира выпуск авторской программы режиссёра Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", темой которого являлись конспирологические теории вокруг распространения коронавируса, в том числе так называемое чипирование. 4,2K

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