с чего всё началось

В Германии федеральный прокурор выдал ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина, который якобы совершил ряд кибератак, в том числе и на немецкий парламент в 2015 году, пишет Süddeutsche Zeitung.

Общество В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников Глава Минпросвещения Сергей Кравцов не исключил, что в 2020 году полностью отменят проведение основного государственного экзамена для девятых классов из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. 277

Шоу-бизнес Максим Галкин и Алла Пугачева устроили громкую вечеринку В семье Галкина и Пугачёвой есть домашняя сцена, которая может превращаться в кинотеатр, там можно либо петь, либо играть на музыкальных инструментах, либо устраивать театральные постановки.

Политика Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку «6 мая, состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос – о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении. 73

Происшествия СК завел еще одно дело после нападения на полицейского в Москве Следователи возбудили еще одно уголовное дело против мужчины, напавшего на полицейского в Москве, он подозревается в покушении на убийство, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова. 26

Наука Обнаружен способ извлечения воды из гипса Во время извлечения воды из гипса цианобактериями в минерале создается живая пленка, после – выделяются кислые метаболиты и из гипса высвобождается вода. 5

Интернет Компаниям Apple и Google запретят отслеживать людей Речь идет о новой технологии для смартфонов. По данным издания «TechCrunch», компаниям Apple и Google могут запретить отслеживать людей. 28

Общество В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН). 1,3K

Общество Шнуров оценил запрет продажи алкоголя в жилых домах По словам музыканта, на смену "пивнушкам" придет продажа синтетических наркотиков Музыкант, член "Партии Роста" Сергей Шнуров в стихотворной форме оценил вступление в силу закона о запрете продажи алкоголя в жилых домах. 2

Общество В Липецкой области вводят тотальный масочный режим С 9 мая в Липецке, Ельце и во всех районых центрах масочный режим станет обязательным. 26

Политика Зеленский обновил состав делегации в контактной группе по Донбассу Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

Политика Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию Глава шестого района Праги Ондржей Коларж, ставший одним из инициаторов демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице, пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на действия России. 1,7K

Политика Лукашенко анонсировал телефонные переговоры с Путиным Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. 26

Кино Отрывок из анимации «Темная Лига Справедливости» появился в сети Бербанк, США, 5 мая 2020, 12:28 — REGNUM Отрывок из готовящейся к выходу анимационной картины «Темная Лига Справедливости: Война Апокалипсиса» от Warner Bros. появился на YouTube-канале IGN.

Авто Новый Alpina D3 S 2021 года получит дизельную версию Что касается отдачи, Alpina D3 S до 100 км/ч сможет разогнаться за 4,6 секунды. BMW M340d отличается теми же показателями.

Шоу-бизнес Светлана Бондарчук показала редкое фото «особенной» дочери Супруга режиссера Федора Бондарчука опубликовала снимок их общей дочери Варвары в день ее рождения.

Здоровье 350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. 6,2K

Экономика Кабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году Правительство РФ приняло постановление об освобождении регионов России от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции. 808