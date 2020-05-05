Политика
Газета.RuГермания объявила в международный розыск российского хакера
В Германии федеральный прокурор выдал ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина, который якобы совершил ряд кибератак, в том числе и на немецкий парламент в 2015 году, пишет Süddeutsche Zeitung.
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с чего всё началось
Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест россиянина, которого они подозревают во взломе компьютерных систем немецкого парламента в 2015 году пишет газета Sueddeutsche Zeitung.Коммерсантъ05:25
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